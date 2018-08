Биография Ареты Франклин: факты из жизни королевы соула

Арета Франклин – американская ритм-энд-блюз, соул и госпел певица, автор песен и пианистка. Звезда несколько лет борется с раком и ее состояние резко ухудшилось.

Биография Ареты Франклин

Ранние годы

Арета Франклин родилась 25 марта 1942 года в Мемфисе. Арета выросла в музыкальной семье – ее отец был священником, а мама пела в стиле госпел (жанр христианской духовной музыки).

Франклин вместе с сестрами пела в церковном хоре, где выступал с проповедями ее отец.

Будущая звезда сделала первую запись уже в 14 лет, но она поставила на паузу свою музыкальную карьеру – у Франклин родился ребенок. До 17 лет она была уже матерью двух сыновей. Но певице была не по душе перспектива неизвестной матери-одиночки.

Она оставила детей на своих родителей в Детройте и отправилась в Нью-Йорк. Тогда и начался звездный путь Ареты Франклин. В те годы она записала песню "I Never Loved a Man", которую признали жемчужиной классического соула.

Aretha Franklin – I Never Loved A Man

Личная жизнь

Франклин была дважды замужем. Впервые она вышла замуж за Тедом Уайтом в 1961 году в возрасте 19 лет, несмотря на возражения ее отца. Вместе они прожили восемь лет. Впоследствии звезда вышла замуж за второго мужа, актера Глинна Турмана. Оба брака закончились разводом, а отношения с Уайтом были омрачены случаями семейного насилия.

Франклин – мать четырех сыновей. Впервые она забеременела еще когда была школьницей и родила первого сына, которого назвала Кларенс. В 14 лет она родила второго сына Эдварда.

Третьего сына Теда Уайта младшего Франклин родила в феврале 1964 года от своего мужа и менеджера Теда Уайта.

Самого младшего сына Кекальфа Каннингема звезда родила 28 марта 1970 года от менеджера Кена Каннингема.

Накануне своего 70-летия певица собиралась выйти замуж в третий раз, но через месяц отменила свадьбу.

Успех

В конце 60-х о Арета говорил весь мир – ее 10 песен постоянно занимают высокие строчки в чартах, в частности, "Chain of Fools", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", а также "Respect", ставшей гимном феминистского движения.

Aretha Franklin – Respect

Вплоть до конца 70-х Арета была одной из самых популярных исполнителей Америки. Хотя в конце 70-х ее популярность пошла на спад, однако Франклин уже стала легендой, а неформальное звание "королевы соула" ей принадлежит и сегодня.

Последним крупным успехом Франклин в чартах стал кавер песни Стиви Уандера "Until You Come Back to Me".

Aretha Franklin – Until You Come Back To Me

В общем 112 ее песен попадали в чарт Billboard, 77 из них входили в сотню лучших. Звезда завоевала 21 премии "Грэмми" и продала более 75 миллионов копий своих альбомов. В рейтинги лучших вокалистов всех времен журнала Rolling Stone именно Арета Франклин занимает первое место.

В начале 2017 года Франклин заявила, что собирается завершить карьеру – несколько лет назад у нее диагностировали рак.