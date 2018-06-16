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Аргентина не сумела переиграть Исландию на Чемпионате мира 2018

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Аргентина – Исландия результат матча Чемпионата мира 2018
Аргентина – Исландия результат матча Чемпионата мира 2018

Матч Аргентина – Исландия на Чемпионате мира 2018 года был довольно напряженным. Однако выявить победителя командам так и не удалось. Хотя одна из них была близка к этому, однако не реализовала пенальти.

После голевой феерии, которые за день до этого совершил португалец Криштиану Роналду в матче со сборной Испании, в субботу, 16 июня наступила очередь показать свое мастерство в сборной и еще одного претендента на чемпионство и "Золотой мяч" – аргентинцу Лионелю Месси. Противостояла ему сборная Исландии.

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Многие считали исландцев в матче против аргентинцев явными аутсайдерами. Однако островная страна еще на Евро-2016 показала, что она не только умеет играть в футбол, но и выигрывать важные матчи. И выход в четвертьфинал – лишнее тому доказательство. Кроме того, сборная Исландии вышла на Чемпионат мира 2018 с первого места в группе с Украиной и Хорватией. Поэтому она находилась, скорее, в статусе "темной лошадки", чем аутсайдера.

Команды же сразу начали создавать моменты у ворот соперников. Поэтому и Кабалльеро, и Халльдорссон имели работу уже с самого начала. Однако первыми прекрасную возможность не реализовали именно исландцы, когда ошибкой защиты и вратаря аргентинцев не воспользовался Бьярнасон. Пробив рядом со стойкой ворот.

Забили же аргентинцы ближе к середине первого тайма. После подачи со штрафного в исполнении Бильи, мяч попал в Агуэро, и форвард, обуздав мяч, пробил по воротам. Двое защитников не помешали ему это сделать, а вратарь не успел вовремя отреагировать на этот удар.

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Но уже через несколько минут исландцы ответили на это своим голом. Во время удара на штрафной площадке по воротам Кабалльеро, мяч отскочил к Финнбогасону, который в касание пробил по воротам сборной Аргентины.

Еще в первом тайме сборная Аргентины могла претендовать на пенальти, когда Сигурдссон в подкате сыграл рукой в ​​своей штрафной. Однако судья поляк Марциньяк решил, что фола не было. Пенальти в ворота сборной Исландии он назначит уже во втором тайме.

На самой игре присутствовал Диего Марадона – легенда сборной Аргентины. В этом матче играл его зять – Агуэро.

Выйти вперед в этой игре аргентинцы могли благодаря пенальти – Магнуссон сбил Мезу, и арбитр указал на точку. К мячу подошел Месси и мощно пробил. Однако Хальдарсон отразил удар.

Больше команды не забивали. Поэтому сыграли вничью.

Аргентина – Исландия 1: 1

 
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Источник: 24 Канал
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