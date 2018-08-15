Археологические находки на Почтовой: создадут ли на месте раскопок музей

В Украине 15 августа отмечали день археологов. Именно благодаря их труду и неравнодушию удалось отстоять создание музея на Почтовой площади. Древности, которые они там нашли, имеют большую историческую ценность, ведь датируются 11 – 12 веком. Правда, дальнейшей судьбой этих артефактов и раскопок будут заниматься теперь уже не они, а их коллеги.

Последние три года Почтовая площадь в центре внимания. Здесь голодали, бастовали и жили под открытым небом. Все ради создания музея. Ведь здесь во время раскопок нашли немало древностей: княжеские печати, оружие, украшения, стрелы и керамику. И даже раскопали улицу времен Киевской Руси.

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И все это во время строительства на этом месте торгового центра. Ведь по закону именно инвестор должен финансировать раскопки на месте строительства.

Было вывезено примерно 3 тысячи кубов... то есть артефакты, история, все просто брали бульдозером и вывозили отсюда,

– вспоминает общественный деятель Петр Михайленко.

Однако инвестора хватило не надолго. Почти год все археологические работы остановлены. И создание национального музея оказалось под угрозой.Тогда столичные власти решили принять решение о создании музея хотя бы местного значения. Хотя заодно продлили и договор с инвестором. "Сегодня проект строительства ТРЦ не отменен", – отметил директор Центра археологии Киева Михаил Сагайдак.

На днях инвестор согласился вновь профинансировать раскопки. Правда, в соглашении с застройщиком поменяли исполнителя археологических работ. До этого все работы проводились под наблюдением директора центра археологии Киева – Михаила Сагайдака – и все находки хранятся именно в этом центре. Теперь их будет проводить Институт археологии Украины. Здесь, кстати, имеют претензии к своим предшественникам. Мол, за три года им не предоставили ни одного научного отчета.

Надо же отчеты все-таки сдавать за раскопками, это общеевропейская практика. Пока он не сдаст все отчеты и не ликвидирует эту задолженность, он не имеет никаких юридических оснований получать разрешение на проведение раскопок,

– сказал археолог Института археологии НАН Украины Вячеслав Баранов.

Кстати, новые исполнители раскопок не считают находки уникальными, и не связывают их с Крещением Руси. "Они не являются с нашей точки зрения уникальными, поскольку они вообще представляют археологическую культуру Подола, и на Подоле были более яркие комплексы", – добавил Баранов. В договоре изменили не только археологов, но и ни словом не обмолвились о создании музея. "Предмет договора – это проведение исследовательских работ с августа по декабрь 2018 года... Работы (связанные с музеефикацией – ред.) или еще с чем-то полностью исключены", – подчеркнул общественный деятель Виталий Белецкий.

Однако вновоназначенных археологов этот пункт не останавливает.

Мы спешим именно потому, что возможно, через несколько месяцев нам нечего будет исследовать. Там очень сложный участок. Там есть метро, есть две большие трассы, которые составляют очень мощную такую вибрацию. И разрушают это все,

– подчеркнул археолог Всеволод Ивакин.

И, действительно, есть из-за чего спешить. На той неделе под площадью произошел прорыв водопровода. И все исторические памятники оказались под водой.

"Произошла техногенная катастрофа, вилелись многочисленные кубометры воды. Под подпорки площади на территорию памятника археологии, которая даже имеет денежную ценность", – подчеркнула общественный деятель Ольга Рудковская.

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Тем временем, Министерство культуры инициирует, чтобы памятке предоставили таки национальное значение, а не местное. А также настаивают на том, чтобы древности музеефицировать на месте. Без транспортировки. Однако сейчас специалисты, которые проводят раскопки, такой практики не имеют. Поэтому вопрос с созданием музея на Почтовой в очередной раз завис в воздухе.