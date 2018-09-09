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Ариана Гранде отреагировала на смерть экс-бойфренда Мак Миллера

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Ариана Гранде
Ариана Гранде / The Independent

Американская певица Ариана Гранде отреагировала на новость о смерти рэпера Мак Миллера. Артистка решила не комментировать печальную весть, разместив фото экс-бойфренда в своем блоге.

7 сентября СМИ всколыхнула новость: рэпер Мак Миллер (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик) умер в Калифорнии. Его тело нашли в доме в долине Сан-Фернандо. Правоохранители подозревают, что причиной смерти артиста была передозировка наркотиками.

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На печальное известие отреагировала экс-девушка покойного рэпера Ариана Гранде. Звезда не написала ничего, разместив черно-белое фото Мак Миллера в своем блоге. Певица заблокировала сообщения, чтобы никто не комментировал фотографию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

Ариана Гранде по-своему переживает потерю рэпера. С тех пор как стало известно о смерти Мак Миллера артистка не публиковала ни одного сообщения, а последние снимки ее блога – черно-белые.

К слову, звезда неоднократно рассказывала, что Мак Миллер является особенным человеком в ее жизни. Певица знала рэпера около 5 лет до того, как в сентябре 2016 года рассказала о их романтических отношениях. Последний раз пару видели на вечеринке "Оскар" у Мадонны 4 марта 2018 года, и впоследствии в СМИ стало известно о разрыве в их отношениях из-за напряженных графиков работы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений M E R I A M O D E (@sofckvogue)

 

Напомним, что после месяца встречь Ариана Гранде обручилась с ведущим шоу "Saturday Night Live" Питом Дэвидсоном. Пара уже приобрела дом в Нью-Йорке, ведь именно в этом американском мегаполисе работает ведущий.

Теги: Музыка LifeStyle Потери
Источник: 24 Канал
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