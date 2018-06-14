Ариана Гранде засветила роскошное кольцо от нового бойфренда

Американская поп-певица Ариана Гранде, которая недавно получила предложение женитьбы от нового бойфренда Пита Дэвидсона, засветила на одном из концертов большое кольцо.

С таким изысканным украшением Гранде впервые появилась во время концерта iHeartRadio в Лос-Анджелесе еще 2 июня, а также в Диснейленде в Калифорнии и на совместном фото с матерью и братом. Однако тогда кольцо никто не воспринял всерьез, считая, что это бижутерия для дополнения сценического образа. И на то время Ариана с Дэвидсоном встречались лишь несколько недель.

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Ариана Гранде на концерте

Ариана Гранде в Диснейленде

Ариана Гранде с семьей

Журналисты издания The Daily Mail узнали, что роскошное кольцо из платины имеет 4,4 карата и изготовлено ​​ювелиром Грегом Юнием, к которому обратился с заказом Дэвидсон еще в конце мая. Всю остальную информацию Пит попросил сохранить в секрете.

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Напомним, что Ариана Гранде приняла предложение женитьбы от ведущего шоу Saturday Night Live Пита Дэвидсона через несколько недель после начала романа. Еще в начале мая пара завязала отношения на вечеринке у актера Роберта Паттинсона, которая прошла в минувшие выходные, они сами рассказали о помолвке.



Ранее Ариана Гранде встречалась с 26-летним рэпером Мак Миллером. После двух лет отношений пара решила разорвать отношения, – причиной этому стали напряженные графики работы двух сторон.