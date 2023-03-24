Сигнал Путину, – политолог объяснил, зачем Армения ратифицировала Римский устав

Армения ратифицировала Римский устав. Следовательно, если Владимир Путин приедет в страну, его обязаны задержать и передать в суд. Это мог быть сигнал армянских властей российскому диктатору.

Так, Армения могла специально ратифицировать Римский устав, чтобы сделать невозможным визиты главы Кремля. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Армения не хочет видеть у себя Путина

В последнее время между Ереваном и Москвой очень плохие отношения. Армения постепенно "дрейфует" от российской сферы влияния в Европу.

Граждан страны можно понять, ведь в основном они считают, что Россия их предала. То есть не поддержала и не выполнила свои обязательства касательно конфликта Армении с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Кроме того, это не первое подобное решение страны в отношении России. Оно очень хорошо вписывается в цепочку последних решений. Речь идет о:

отказе участвовать в совместных учениях;

отказе подписывать финальное коммюнике, когда представители ОДКБ, включая Владимира Путина, собирались в Армении.

По мнению Рейтеровича, "финальным аккордом" должна быть отмена страной права на расположение в Армении российской военной базы в городе Гюмри. Тогда Ереван окончательно разорвет отношения с Москвой и будет искать себе другое будущее.

Это решение о суде – сигнал Путину. Возможно, у него появится желание проверить на прочность решение, если он скажет, что приедет. Однако такие визиты согласовываются предварительно и теперь власти Армении имеют железобетонную отмазку,

– предположил политолог.

Рейтерович объяснил, почему Армения ратифицировала Римский устав: смотрите видео

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