Арнольда Шварценеггера срочно прооперировали

Известный голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце. Сейчас состояние Шварценеггера оценивается как стабильное.

Об этом сообщает издание TMZ.

"Врачи были готовы к неудачной замене катетерного клапана и быстро решили, что Арнольд нуждается в экстренной операции на открытом сердце", – отмечает издание.

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Операция длилась несколько часов в медицинском центре "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе.

Добавим, что Шварценеггер уже не первый раз попадает под нож. Так, в 1997 году ему заменили аортальный клапан.