"Арсенал-Киев" усилился опытным игроком

Футбольный клуб "Арсенал-Киев" привлек в свои ряды 24-летнего центрального защитника Алексея Ларина.

Довольно долгое время он выступал за молодежный состав "Днепра", где был капитаном команды. За время пребывания в системе днепровского клуба наиболее памятной для защитника стала победа в 2016-м году в представительном международном турнире в Индии Nagjee Cup. В феврале 2017-го года Ларин подписал контракт с клубом Высшей болгарской лиги "Дунав" (Русе), срок действия которого истек летом 2018-го года.

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Африканец знакомый украинским болельщикам по игре за "Говерлу" под руководством нынешнего наставника "канониров" Вячеслава Грозного. С лета 2015 по май 2018 защитник выступал в Турции, где защищал цвета "1461 Трабзона", "Трабзонспора" и "Газишехира".

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