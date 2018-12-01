Одним из главных дерби Лондона является матч между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". На этот раз они сыграют 1 декабря в рамках чемпионата Англии. Букмекеры оценили шансы командна победу в этом противостоянии.

Стоит отметить, что букмекеры отдали минимальное преимущество "Арсенала". Однако оно довольно незначительное. Так, в William Hill победа "канониров" оценена в 2,55, в то время как на то, что в дерби победит "Тоттенхэм" коэффициент 2,62. Ничья в матче оценена в 3,60.

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Стоит отметить, что это будет матч главных голеадоров – Обамеянг из "Арсенала" имеет 8 забитых голов, а Кейн из "Тоттенхэма" – 7. Букмекеры больше шансов отдают именно последнему – 1,83 на гол Кейна в этом матче. На гол Обамеянга – 2,30. Для примера, гол "гармаша" Ляказетта имеет меньший коэффициент – 2,05.

Зато в PariMatch так и не отдали одной из команд преимущество. Обе команды получили одинаковые коэффициенты – 2,65. Ничья же получила тот же коэффициент, что и в предыдущей букмекерской конторе – 3,60.

Самый высокий коэффициент на победу "Тоттенхэма" предлагает Marathon bet. Их эксперты выставили показатель 2,73 на то, что "шпоры" смогут победить в лондонском дерби. На то, что победит "Арсенал", коэффициент 2,61. Ничья – 3,66.

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"Фаворит спорт" на победу "Арсенала" принимаются с коэффициентом 2,58. На их соперников – 2,70. Ничья в матче – 3,55.

Напомним, матч "Арсенал" – "Тоттенхэм" состоится в воскресенье, 2 декабря. Начало матча в 16:05. Обзор игры и видео голов – на сайте 24 Канала.