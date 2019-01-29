"Арсенал" включил без вести пропавшего Эмилиано Салу в заявку на матч с " Кардиффом"

"Арсенал" включил пропавшего без вести форварда "Кардиффа" Эмилиано Салу в программку к матчу против валлийского клуба, который состоится 29 января.

Вместо номера футболиста "Арсенал" расположил желтый нарцисс, который является символом Уэльса.

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Поединок "Арсенал" – "Кардифф" состоится во вторник, 29 января, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Что случилось с Эмилиано Сала

• Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.

• Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.

• Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Принадлежат ли они самолету - пока неизвестно.

• В полиции назвали условия, при которых пилот и Эмилиано Сала могли выжить.

• 24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.

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