"Бригада потеряла одного из лучших воинов": на войне погиб Артем "Ронин" Жигадло

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей в войне против России. Жизнь за родное государство отдал Артем "Ронин" Жигадло.

На фронте погиб боец Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Артем “Ронин” Жигадло. Об этом сообщил его побратим Станислав Матвеев.

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"Друг. Брат. Воин. Идеалист. Штурмовик."

"Ронин" участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, почти год находился в тяжелых условиях под Бахмутом, а затем в Авдеевке Донецкой области.

Казалось, что ты будешь способен выжить в самом свирепом бою, чтобы потом с громким смехом за столиком в кафешке рассказывать, как вы накрошили п****асов и в который раз вышли победителями,

– отметил Станислав Матвеев.

Он подчеркнул, что "Ронин" был не только побратимом, но и другом, братом и идеалистом, с которым они имели еще много планов на будущее.

"Бригада потеряла одного из лучших воинов. Украина – одного из самых верных сыновей. Я – еще одного из немногих близких друзей, круг которых постоянно сужается и которых остается все меньше", – отметил побратим.

У Артема остались мама и беременная невеста.

Они отдали жизнь за Украину

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выражает свои соболезнования родным и близким Героя. Низко кланяемся ему за мужество и подвиг ради будущего нашего государства!