Артем Милевский официально перешел в новый клуб
Венгерский футбольный клуб "Кишварда" объявил о переходе украинского нападающего Артема Милевского.
Соглашение заключено сроком на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.
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Интересно, что Милевский стал пятым украинцем в этом клубе. Уже за венгерский клуб выступают украинцы Темур Парцвания, Роман Карасюк, Тарас Мельник и Антон Шиндер.
Последним клубом в карьере украинца было белорусское "Динамо" Брест, откуда он ушел со скандалом из-за конфликта с тогдашним наставником команды Алексеем Шпилевским.
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Источник: 24 Канал
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