Артем Милевский официально перешел в новый клуб

Венгерский футбольный клуб "Кишварда" объявил о переходе украинского нападающего Артема Милевского.

Соглашение заключено сроком на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также: Знаю причину ухода Милевского, но ее нельзя говорить, – игрок "Динамо" Брест

Интересно, что Милевский стал пятым украинцем в этом клубе. Уже за венгерский клуб выступают украинцы Темур Парцвания, Роман Карасюк, Тарас Мельник и Антон Шиндер.

Последним клубом в карьере украинца было белорусское "Динамо" Брест, откуда он ушел со скандалом из-за конфликта с тогдашним наставником команды Алексеем Шпилевским.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24