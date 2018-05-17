Артериальная гипертензия: симптомы, диагностика, лечение

Более 1,5 миллиарда человек в мире страдает от артериальной гипертензии. Примерно 45% больных людей не знают о своей болезни. Между тем болезнь может привести к инфаркту, инсульту или истощению почек!

Ко Всемирному дню предотвращения артериальной гипертензии (в народе это заболевание до сих пор называют гипертонией) разбираемся в профилактике, причинах, симптомах и контроле болезни.

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Что такое артериальная гипертензия (АГ)

Это заболевание, когда артериальное давление не приходит в норму. У здорового человека после физической или эмоциональной перегрузки давление поднимается, однако через некоторое время оно возвращается к норме. Если же давление не приходит в норму и остается повышенным – это так называемая эссенциальная АГ.

Гипертония увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Болезнь не имеет четко выраженных симптомов. Часто АГ является наследственной.

Артериальное давление (АД) разное в течение дня. Самое низкое оно во время сна и поднимается после пробуждения. С возрастом важно постоянно измерять давление, причем дважды в день. Также это следует делать и молодым людям, которые склонны к болезни, или же имеют сопутствующие болезни, которые сопровождаются повышенным артериальным давлением.

Что приводит к АГ

К артериальной гипертензии приводят такие болезни, как атеросклероз, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы.

"Невероятно непоправимый вред наносит курение. В сигаретах, как известно, табака мало, а различные смолы и ароматизаторы в избытке", – отметил врач, сердечно-сосудистый хирург Андрей Ярка.

Сигареты – прямая дорога к АГ

Люди, которые злоупотребляют кофе, также в высокой зоне риска. К этой же категории относятся и любители тонизирующих напитков, так называемых энергетиков.

Помните: обычная поваренная соль – это белая смерть!

Чрезмерное употребление поваренной соли является прямым путем к развитию АГ,

– предупреждает Андрей Ярка.

Соль следует максимально ограничить в своем рационе

Поэтому редакция 24 Канала настойчиво советует уменьшить в своем рационе количество готовых блюд, а также добавлять меньше соли в домашнюю еду. Вкусовые качества блюд можно улучшить благодаря травам. Всего на несколько мг меньше соли – и это в геометрической прогрессии уменьшает риск болезни.

Еще одной ведущей причиной, приводящей к артериальной гипертензии, является стресс.

Хроническая усталость и стресс, сахарный диабет – это уже новые эпидемии 21-го века, с которыми нам придется научиться жить,

– сказал медик.

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Одним из главных благоприятных факторов АГ является ожирение. Не стоит путать сверхвес и ожирение. Заметим, ожирение – это, когда Индекс массы тела более 30.

Ожирение очень опасно!

Итак основные причины артериальной гипертензии

курение;

чрезмерное употребление соли, кофе, энергетиков, алкоголя;

стрессы;

ожирение.



Артериальная гипертензия: кто в зоне риска

К вторичной АГ относят гипертонию, что является следствием заболевания других органов и систем (в частности почек, надпочечников и щитовидной железы).

Кто в группе риска

Чаще всего АГ имеют люди за 45 лет. Но это не значит, что молодые люди могут не бояться болезни. Даже дети и подростки попадают в группу риска! В основном это пациенты с вторичной артериальной гипертензией.

Особенно опасным является повышение давления у молодых людей. Если у человека 17-45 лет повысилось давление – ему необходимо срочно обращаться к врачу. Причина такого нарушения в большей части органическая. В таком случае давление может подниматься до очень высоких отметок.

Если молодой человек заметил у себя повышенное давление – нельзя успокаиваться, это опасный сигнал. Когда повысилось давление, измерьте его еще раз через час-два. Если не уменьшается, а растет – спешите к врачу.

Как правильно измерить давление

Артериальная гипертензия не имеет особых симптомов, в основном они общие, такие как головная боль, головокружение. Выявить болезнь можно, измеряя давление.

Чтобы определить, какое у вас артериальное давление нужно обязательно померить давление на обеих руках. Хотя такая ситуация случается редко, но есть вероятность, что давление на разных руках будет отличаться. Разница в 10 единиц – это норма.

Верхнее давление – это давление выброса сердца. Нижнее – это давление сопротивления сосудов, в которые сердце пытается влить кровь.

По данным ВОЗ артериальное давление более 130/80 – это уже гипертония.

Каждому следует научиться правильно измерять давление. Это нужно делать утром и вечером. Нельзя измерять давление утром, сразу после пробуждения. Стоит подождать 20-30 мин. Нельзя мерить давление так же после физической нагрузки.

Для точных замеров человека надо положить в удобное кресло и уже тогда измерять.

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Можно измерять себе давление самостоятельно. Но здесь есть несколько нюансов, на которые необходимо обратить внимание:

Измерять давление самостоятельно можно, когда вы достаточно опытны в этом. Самостоятельно надо измерять давление трижды и считать третий результат (поскольку в первых двух случаях происходит адаптация манжеты, потому что человек его сам себе застегивает). Электронный тонометр может давать результаты с погрешностью.

Электронный тометр может показывать с погрешностью

Итак, подытожим правила измерения давления:

АД более 130/80 – это уже гипертония;

измеряем давление на обеих руках;

измеряем давление утром и вечером;

после сна ждем 20-30 мин;

не меряем давление после физических нагрузок;

в случае, когда человек меряет давление себе сам, учитываем третий результат.

Как контролировать АГ

К сожалению, артериальная гипертензия полностью не излечивается. Однако пациент может поддерживать свое здоровье и контролировать болезнь. Главное правило – никакого самолечения! Обратитесь к медикам и четко придерживайтесь их советов.

Как отметил врач, сердечно-сосудистый хирург, есть ряд типичных ошибок при лечении:

продолжение употребления алкоголя и сигарет; продолжение употребления соли (допускается до 5г в сутки, не больше); употребление лекарств как заблагорассудится (прием лекарств при высоком давлении и отказ от лекарств при нормальном).

Лекарства важно принимать систематически. Если принимать медикаменты, только тогда, когда давление высокое, и прекращать лечение, когда давление нормальное, состояние здоровья может только ухудшиться. Ведь такое поведение пациента приводит к раскачке маятника давления, в то время когда он не должен двигаться. Именно таблетки содержат давление в норме.

Профилактика артериальной гипертензии

Болезнь человека формирует его стиль жизни.

Здоровый образ жизни поможет уберечься

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Если с вашим артериальным давлением все в порядке, мы вас поздравляем! Но расслабляться не стоит. Простые правила профилактики:

Максимальное снижение стрессовых ситуаций. Избегайте негатива, учитесь воспринимать все вокруг проще. Полноценный сон. Ложитесь спать вовремя и спите не менее 7 часов. Перед сном прогуляйтесь 20-30 мин. Прогулка в приятную погоду сделает сон более крепким. Если вы курите – бросайте эту плохую привычку – сразу и навсегда! Сведите к минимуму употребление сахара и соли. А также употребляйте кофе и алкоголь с умом. Спорт должен быть в вашей жизни. Но ни в коем случае не изнурительным! Нагрузки надо увеличивать постепенно и не переутомляться.

Редакция 24 Канала желает всем здоровья!