Воевал в самых горячих точках: в боях за Бахмут погиб военный ГУР "Махно"
Источник:Виталий Глагола
На фронте в бою с российскими оккупантами погиб еще один патриот и защитник Украины. Речь идет о военном ГУР из Мукачево с позывным "Махно" Артуре Пашкуляке.
С начала полномасштабного вторжения "Махно" воевал на Востоке Украины. К сожалению, он погиб 2 апреля в Бахмуте.
Важно На войне в Украине погиб доброволец из Франции
Что известно о погибшем Герое
Артур Пашкуляк был военнослужащим Главного управления разведки, но был откомандирован в чеченский миротворческий батальон имени Шейха Мансура под позывным "Махно" – там он нес службу. Отметим, что это неправительственное добровольческое вооруженное формирование, участвующее в войне на стороне ВСУ.
В последние месяцы защитник воевал на самых горячих участках фронта. 2 апреля Пашкуляк погиб в Бахмуте.
По словам знакомых Героя, "Махно" было резким и справедливым. Собратья говорят, что мужчина был харизматичным и смелым. Он никогда не оставлял в беде и всегда держал жесткую мужскую позицию.
Погибший Артур Пашкуляк / фото с телеграм-канала Виталия Глаголы
Болезненные потери украинцев
- Недавно в боях за Бахмут Донецкой области погиб офицер 53-й отдельной механизированной бригады Орест Кинаш. Мужчина был известным альпинистом из Львовской области.
- Также погиб военнослужащий из Франции – он защищал независимость Украины. Доброволец воевал в составе Интернационального легиона.
- Во Львове 29 марта умер украинский защитник и известный исполнитель военных песен Александр Рожко с позывным "Йожик". Его жизнь оборвалась из-за серьезной болезни.
- А в Луцке 28 марта простились с украинским защитником Богданом Бусько. Он погиб в боях под Угледаром на Донетчине. До начала полномасштабного вторжения Богдан активно занимался спортом и увлекался футболом.
- Кроме этого, на поле боя погибли три польских военнослужащих. Все они воевали в составе ВСУ в Интернациональном легионе.