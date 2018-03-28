Астафьева показала декольте в соблазнительном фото (18+)

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 26 Мар 2018 в 4:53 PDT

Для снимка звезда надела откровенный наряд, который едва прикрывает пышный бюст Астафьевой. Дополнили образ певицы блестки, которыми щедро усыпали тело певицы.

Эпатажная украинская певица и телеведущая Дарья Астафьева порадовала своих поклонников очередным откровенным фото.

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