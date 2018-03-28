Астафьева показала декольте в соблазнительном фото (18+)
Эпатажная украинская певица и телеведущая Дарья Астафьева порадовала своих поклонников очередным откровенным фото.
Снимок звезда опубликовала в Instagram.
Для снимка звезда надела откровенный наряд, который едва прикрывает пышный бюст Астафьевой. Дополнили образ певицы блестки, которыми щедро усыпали тело певицы.
Читайте также: Даша Астафьева удивила необычными обнаженными фото в Instagram (18+)
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии