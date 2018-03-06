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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Астафьева сделала откровенное признание и показала фотодоказательство

753 Читати новину українською
Даша Астафьева
Даша Астафьева / Фото из открытых источников

Певица Даша Астафьева сообщила своим читателям в Instagram, что решила взяться за себя и бросить употреблять вредную пищу и алкоголь.

"Я Даша, мне 32 года. Мой вес сегодня составляет 60 килограмм при росте 173 сантиметра", – написала Астафьева.

Звезда отметила, что хочет "настроить режим и качество питания в соответствии с образом жизни и работы".

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Астафьева добавила, что хочет перестать зависеть от сладкого и вредного, и перестать подъедать ночами.

Улучшить внешний вид и состояние кожи, избавиться от проблемных мест в моем внешнем виде, ну и продлить состояние гармонии и молодости,
– объяснила певица.

Она добавила, что сейчас пытается заниматься спортом не менее трех раз в неделю.

Сегодня мой первый день режима #ПРИХОЖУВСЕБЯСМИЛОЙГРИЦЕНКО @milagricenko Почему Мила.. Вот уже больше чем пол года вдохновляюсь этой отважной героиней инстаграмма: сохраняю полезные советы, фотографии, истории ... и понимаю, что пора и мне заняться собой, привести в порядок своё питание, внешний вид и уверенность в себе) Знаю, знаю... сейчас многие из вас подумают, зачем ей это, все и так отлично..Не скрою, таким был первый ответ Милы на мои пожелания... Не хочу никого убеждать в правильности решения.. просто делюсь с вами своими пожеланиями на сегодня) Мой ориентир - результат, подход специалиста и чувство юмора.. Мила - отличный пример всего этого.. Человек, который разбирается и помогает #прийтивсебя на своём примере) Итак... к чему мы приехали ... Сдаюсь с поличным: Я Даша , мне 32 года. Мой вес на сегодня составляет 60кг при росте 173 см.. Мне бы хотелось настроить режим и качество питания в соответствии с моим образом жизни и работой. Перестать зависеть от сладкого и вредного, вкусного) перестать подъедать по ночам. Улучшить внешний вид и состояние кожи, избавиться от проблемных мест в моем внешнем виде) ну и продлить состояние гармонии и молодости. Из вредных привычек : алкоголь , сладкое и сомнительное окружение))) иногда.. Я стараюсь заниматься спортом не меньше трёх раз в неделю. Буду делиться с вами своими наблюдениями и изменениями.. В ходе нашей миссии, расскажу о своих средствах по уходу, питании и тренировках. Буду делиться контактами и рекомендациями тех, кто мне помогает . Погнали! На фото - я сегодня) мой реальный вес и результат @milagricenko

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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Новости за 6 марта
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