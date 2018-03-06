Астафьева сделала откровенное признание и показала фотодоказательство

Певица Даша Астафьева сообщила своим читателям в Instagram, что решила взяться за себя и бросить употреблять вредную пищу и алкоголь.

"Я Даша, мне 32 года. Мой вес сегодня составляет 60 килограмм при росте 173 сантиметра", – написала Астафьева.

Звезда отметила, что хочет "настроить режим и качество питания в соответствии с образом жизни и работы".

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Астафьева добавила, что хочет перестать зависеть от сладкого и вредного, и перестать подъедать ночами.

Улучшить внешний вид и состояние кожи, избавиться от проблемных мест в моем внешнем виде, ну и продлить состояние гармонии и молодости,

– объяснила певица.

Она добавила, что сейчас пытается заниматься спортом не менее трех раз в неделю.