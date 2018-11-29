Астана – Динамо: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Киевское "Динамо" и "Астана" объявили составы команд на матч Лиги Европы. Игра между командами начнется в 17:50 в четверг, 29 ноября.
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Стоит отметить, что единственной неожиданностью в стартовом составе "Динамо" стал выход полузащитника Че Че. Он составит пару Шепелеву. Гармаш и Сидорчук эту игру начнут на скамейке запасных.
Астана: Эрич, Рукавина, Аничич, Постников, Зайнутдинов, Кляйнхаслер, Маевский, Томасов, Алмейда, Муртазаев, Кабананга
Запасные: Мокин, Мужиков, Бейсебеков, Логвиненко, Янга, Шомко, Щеткин
Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Че Че, Шепелев, Цыганков, Шапаренко, Сидклей, Вербич
Запасные: Бущан, Сидорчук, Морозюк, Андриевский, Гармаш, Русин, Дуелунд