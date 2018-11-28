В четверг, 29 ноября, киевское "Динамо" сыграет против "Астаны" на выезде в Казахстане. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этой встрече.

Стоит отметить, что хозяева поля имеют больше шансов на победу в этой встрече. Все букмекеры отдали предпочтение именно "Астане" в противостоянии с "Динамо". Но стоит отметить, что это преимущество не является тотальным. Так, в William Hill коэффициент на победу "Астаны" составил 2,75, в то время как победу "Динамо" оценили показателем 3,60. Наиболее вероятным эксперты этой конторы считают ничью в этом матче – коэффициент на такое окончание игры 2,35.

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Похожие цифры дает и PariMatch. У них тоже считают, что наиболее вероятным результатом матча является ничья – коэффициент 2,44. Что касается шансов "Динамо", то они оценены тем же коэффициентом 3,60. Шансы "Астаны" значительно выше – коэффициент 2,85.

Наименьший коэффициент на победу "Динамо" в этом матче выставили в "Фаворит спорт" – 3,50. В них и самый большой коэффициент на то, что победит "Астана" – 2,95. Что касается ничьи, то она оценена в 2,41.

Самый высокий коэффициент на победу "Динамо" выставили в Marathon bet. Они оценили шансы киевлян коэффициентом 3,75. Победа "Астаны" же получила коэффициент 2,80. Ничья – 2,50.

Напомним, матч "Астана" – "Динамо" состоится в четверг, 29 ноября. Начало встречи в 17:50 по киевскому времени. Сайт 24 канала проведет онлайн матча. Видео голов и обзор игры – тоже на сайте 24 канала.