Asus поставила безумно высокий ценник на смартфон Zenfone 5Z

На сайте американского представительства Asus появился новый флагманский смартфон Zenfone 5Z. При этом цена просто безумно высока – 1999 долларов (52 000 гривен).

Это действительно хорошая модель. Безрамочный смартфон с 6,2-дюймовым IPS-дисплеем. Работает устройство на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845.

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Однако, даже за такую версию цена очевидно слишком высока.

В Украине смартфон стоит более чем вдвое дешевле

В Украине этот флагман еще не поступил в продажу. Однако, пока торговые сети ожидают поставки уже обнародовали цену – 19 999 гривен. Как видим это более чем вдвое дешевле чем в США.

Поэтому можно предположить, что на американском сайте просто произошла ошибка.

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