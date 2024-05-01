В Пентагоне прокомментировали количество ракет ATACMS, которые США поставят Украине

Недавно США передали Украине ATACMS. Глава Пентагона Ллойд Остин дал понять, что Штаты не исключают дополнительную поставку этих ракет Киеву.

На слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США у главы Пентагона спросили, планируется ли поставка ATACMS вне недавно принятого пакета помощи на более чем 60 миллиардов долларов. Об этом пишет 24 Канал.

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США предоставят Украине столько возможностей, сколько смогут

Ллойд Остин заверил, что США сделают все возможное и предоставят столько ракет, сколько смогут.

США предоставят столько возможностей, сколько смогут,

– сказал Остин.

Попутно он добавил, что Украина уже получила ATACMS.

США передали Украине ракеты ATACMS