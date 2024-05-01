В Пентагоне прокомментировали количество ракет ATACMS, которые США поставят Украине
1 мая 2024, 00:46Читати новину українською
Недавно США передали Украине ATACMS. Глава Пентагона Ллойд Остин дал понять, что Штаты не исключают дополнительную поставку этих ракет Киеву.
На слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США у главы Пентагона спросили, планируется ли поставка ATACMS вне недавно принятого пакета помощи на более чем 60 миллиардов долларов. Об этом пишет 24 Канал.
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США предоставят Украине столько возможностей, сколько смогут
Ллойд Остин заверил, что США сделают все возможное и предоставят столько ракет, сколько смогут.
США предоставят столько возможностей, сколько смогут,
– сказал Остин.
Попутно он добавил, что Украина уже получила ATACMS.
США передали Украине ракеты ATACMS
- Западные СМИ недавно заявили, что США несколько недель назад тайно отправили в Украину ракеты ATACMS и якобы уже даже успели применить их против российских целей в Крыму 17 апреля.
- По данным издания, ракеты входили в пакет военной помощи Украине на сумму в размере 300 миллионов долларов. Его американский президент Джозеф Байден одобрил в марте 2024 года.
- Это означает, что ракеты передали еще до одобрения Конгрессом США помощи для нашего государства.
- Позже в Пентагоне подтвердили информацию. Впоследствии это подтвердил и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Заместитель представителя Госдепа США Ведант Пател объяснил, что поставки ATACMS не объявляли по просьбе украинской стороны.
- Между тем советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что публикации в медиа вроде "Украина тайно получила ATACMS" являются спекулятивными.