Не для Крымского моста: по каким объектам целесообразнее использовать ATACMS

США пока не приняли окончательное решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS. В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что с партнерами уже согласована договоренность о неиспользовании Украиной этого оружия для ударов по России.

Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал 24 Каналу, что Украине пока нет смысла использовать ATACMS для ударов по территории страны-агрессора и даже по временно оккупированному Крыму.

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Мощная возможность

Это, по мнению военного эксперта, есть нецелевым использованием данного типа боеприпаса.

Пока Украине не нужно, учитывая характеристики боеголовки ракеты, использовать ATACMS для атаки по Крымскому мосту. Также не релевантно применять это оружие для удара по защищенным и укрепленным объектам в Крыму, в частности подготовленным хранилищам,

– уверен Крамаров.

Если ВСУ получат ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, то их задачей будет наносить удары по рубежам обороны врага на Юге или по скоплению россиян, расположенных под Бахмутом.

США имеет кассетные боеприпасы, которые разделяются на 16 суббоеприпасов, каждый из которых имеет индивидуальную наводку. И это очень мощная возможность для ликвидации, в частности, колонны техники оккупантов, которая движется для пополнения резервов, скоплений врага,

– подчеркнул военный эксперт.

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика 24 Канала

Военный эксперт предположил, для попадания по каким целям ВСУ будет применять ATACMS: смотрите видео

Уже есть Storm Shadow

К тому же, эти ракеты имеют хорошую дальность (в зависимости от модификации от 165 до 270 километров – 24 Канал), хотя ВСУ для выполнения этих задач хватит дальности 160 километров.

"А для уничтожения складов, командных пунктов, стратегического уровня штабов, у нас есть ракеты Storm Shadow, SCALP-EG, а впоследствии, возможно, будут еще и Taurus", – подчеркнул Андрей Крамаров.

Что известно о предоставлении Украине ракет ATACMS

В США до сих пор не пришли к согласию относительно предоставления Украине этого оружия. Хотя и ожидалось, что президент США Джозеф Байден объявит о передаче ВСУ ATACMS во время визита Владимира Зеленского в США. Но этого не произошло.

Однако по сообщению NBC News, Байден все же пообещал передать Украине небольшое количество ракет ATACMS. Однако, когда именно это произойдет и о каком количестве ракет идет речь, точной информации нет.

В то же время эти слухи спикер Белого дома Карин Жан-Пьер ни подтвердила, ни опровергла. Она добавила, что, по словам Байдена, "ATACMS не исключены из обсуждения".