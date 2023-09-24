Даст сигнал Шольцу: как передача Украине ATACMS приблизит получение Taurus

Продолжаются разговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS. В комплексе с другими крылатыми и баллистическими ракетами они позволили бы уничтожить стратегическую инфраструктуру врага.

Такой пакет вооружения нанес бы стратегические удары противнику, как в областях, где продолжаются наступательные операции, так и на территорию Крыма. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив что ATACMS вместе с ракетами Storm Shadow и Taurus позволили бы перерезать логистику с Юга.

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Почему США до сих пор ожидают

Наше государство уже продолжительное время ведет работу, направленную на получение ракет. Однако американцы относятся к такому решению очень взвешенно. По мнению Маломужа, причина того, что США получают много информации, где говорится, что передача ATACMS фактически будет означать вхождение США в войну с Россией. Поэтому американцы пока ожидают и воздерживаются от поставки нам чего-то стратегического.

"Они хотели бы, чтобы это было тактическое вооружение, передать его несколько десятков штук, апробировать на фронте. Но в нашей ситуации это только первоочередной шаг, который позволит следующие партии, которые будут уже обеспечивать стратегический успех. Пока все остальное будет только сдерживающим фактором или только точечными ударами", – сказал Николай Маломуж.

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Для каких целей применяют ATACMS

Ракеты можно направлять для уничтожения стратегических объектов, резервов, больших скоплений вооружения, движущейся в поддержку в определенные регионы техники – все это мощные цели ATACMS. Также важна логистика, пути сообщения, которые использует враг, портовая инфраструктура.

Так мы выходим на стратегический уровень – уничтожение ресурсов врага, а затем дезорганизация войск и наступательные операции стратегического уровня с нашей стороны,

– подчеркнул генерал армии.

С помощью другого вооружения можно увеличивать количество поражений больших группировок, но они не будут чрезвычайно критичны для врага, ведь говорится лишь об ударах по конкретным объектам или секторам.

"Это тоже большой плюс, но не будет системной работы по всей линии фронта. Если американцы дадут небольшое количество, то нам нужно усилить работу с немцами, также, чтобы увеличили британцы и французы – это пакет, который позволит получить несколько сотен штук", – акцентировал Маломуж.

Что известно о Taurus

Получение ATACMS и Taurus – два параллельных трека, по которым движется наше государство, но оба вооружения "чувствительны" друг к другу. Передача ATACMS будет означать, что Германия может сделать то же самое из Taurus

Передача ATACMS дает сигнал Шольцу, который может их передать. Если в ближайшее время состоится передача ATACMS, то дальше немцы могут передать еще быстрее, потому что логистика и бюрократические процедуры в Германии проще.

– заметил Маломуж.

Он также добавил, что уже есть согласование Бундестага, поддержка Минобороны Германии, МИД и теперь дело за ожидающим "американского сигнала" Шольцом.

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