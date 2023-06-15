Ночная атака Шахедами и ракетами, попадание в Кривом Роге: хронология 477 дня войны

Этой ночью российские террористы в очередной раз атаковали наше государство. В нескольких областях раздались взрывы.

О новых военных преступлениях России, борьбе украинцев на фронте, в тылу и международной арене, главных событиях 15 июня рассказывает 24 Канал.

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 580 оккупантов. Потери врага составили почти 218 тысяч.

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

07:30 В Генштабе ВСУ сообщили:

за прошедшие сутки враг нанес 38 авиационных ударов, совершил около 52 обстрелов с РСЗО.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло еще 49 боевых столкновений.

В Каменце Запорожской области в начале 2023 года оккупанты шантажировали работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения вражеского паспорта, денежное довольствие снизят на 60%. Большинство работников отказались от получения документов, террористы заявили о закрытии лечебного учреждения.

Наша авиация нанесла еще 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 13 районов сосредоточения живой силы, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что этой ночью оккупанты снова атаковали Кривой Рог ракетами. Попали по двум промышленным предприятиям, возникли пожары. Ранен 38-летний мужчина. Есть существенные разрушения производственных сооружений, разбиты газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус. Одну ракету сбила ПВО, обломки повредили авто. Также над областью уничтожили все 5 "Шахедов".

Последствия атаки оккупантов на Кривой Рог / Фото с телеграмма Лисака