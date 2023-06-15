Ночная атака Шахедами и ракетами, попадание в Кривом Роге: хронология 477 дня войны

О новых военных преступлениях России, борьбе украинцев на фронте, в тылу и международной арене, главных событиях 15 июня рассказывает 24 Канал.
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08:09
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 580 оккупантов. Потери врага составили почти 218 тысяч.
Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ
07:30 В Генштабе ВСУ сообщили:
- за прошедшие сутки враг нанес 38 авиационных ударов, совершил около 52 обстрелов с РСЗО.
- Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло еще 49 боевых столкновений.
- В Каменце Запорожской области в начале 2023 года оккупанты шантажировали работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения вражеского паспорта, денежное довольствие снизят на 60%. Большинство работников отказались от получения документов, террористы заявили о закрытии лечебного учреждения.
- Наша авиация нанесла еще 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 13 районов сосредоточения живой силы, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.
07:16
Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что этой ночью оккупанты снова атаковали Кривой Рог ракетами. Попали по двум промышленным предприятиям, возникли пожары. Ранен 38-летний мужчина. Есть существенные разрушения производственных сооружений, разбиты газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус. Одну ракету сбила ПВО, обломки повредили авто. Также над областью уничтожили все 5 "Шахедов".
Последствия атаки оккупантов на Кривой Рог / Фото с телеграмма Лисака
06:40
Оккупанты заявили о якобы атаке 9 дронов на Крым.06:34
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью россияне нанесли удар по Украине 4 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101
/ Х-555
, а также 20 "Шахедами". Одну из ракет удалось уничтожить, другие попали в промышленные объекты на Днепропетровщине. Все дроны-камикадзе сбили. Также уничтожен 1 вражеский "Орлан-10", осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.05:52
Сергей Братчук сообщил, что, по предварительным данным, Одесщину атаковали 13 "Шахедов". Все уничтожены Силами ПВО.04:55
Начались отбои тревоги.04:30
Взрывы в Одессе.04:23
Снова взрывы в Одессе.04:00
В нескольких областях работают силы ПВО. В Криворожском РВА сообщили о взрывах.03:55
В Одессе раздались взрывы.03:45
В ОК "Юг" сообщили, что враг атакует Юг Украины беспилотниками. Также есть угроза ракетного удара.03:25
Тревогу объявили в Киеве, Киевской области и других центральных областях.03:00
В восточных, южных и северных областях была объявлена воздушная тревога.01:12
Российские пропагандисты сообщают о взрывах в оккупированном Луганске.01:08
Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением России. Соответствующее заявление сделали по итогам пленарного заседания в Страсбурге 14 июня.00:53
Российские телеграмм-каналы сообщают о взрывах в Краснодаре.