Защита Москвы под большим вопросом: очередные атаки дронов показали российскую слабость

На ночь 4 июля в Новой Москве случился "хлопок" из-за якобы атаки дронами. Взрывы прозвучали в воинской части в городе Кубинка. И сейчас уже можно проследить определенную тенденцию атак БпЛА именно на Москву.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Богдан Долинце. Он заметил, что атаки беспилотниками на Москву происходят примерно раз в месяц условными волнами. В этот раз российская ПВО уничтожила четыре дрона из пяти, что свидетельствует о ее эффективности против атак БпЛА.

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Могут уничтожать только 80% целей

Он предположил, что атака осуществлялась недорогими конвертируемыми дронами или БПЛА не военного назначения. Об этом свидетельствуют демонстрировавшиеся ранее обломки беспилотников.

Это означает, что при атаке дешевыми и низкоэффективными дронами российская ПВО может уничтожать всего 80% целей.

Если же в дальнейшем будут использованы боевые дроны или ракеты средней, или большой дальности, то эффективность защиты Москвы будет под огромным вопросом. Ведь россияне не способны уничтожать 100% даже малоэффективных доработанных китайских дронов.

– отметил эксперт по авиации.

Эксперт по авиации оценил эффективность российских ПВО по защите Москвы: смотрите видео

Кроме того, Россия не способна обеспечить безопасность воздушного пространства Москвы. Также непонятно, почему там до сих пор летают самолеты.

"Небо особенно над Москвой должно быть полностью закрыто и прекращено любое авиационное сообщение. А западные авиакомпании, пускающие свои самолеты в аэропорты Москвы, должны понимать, что они рискуют жизнью своих пассажиров, своими самолетами и не реагируют на реально существующие угрозы", – подчеркнул Богдан Долинце.

Больше о "хлопке" вблизи Москвы

Ночью 4 июля жители Новой Москвы услышали несколько взрывов. Они прозвучали вблизи населенных пунктов Марушкинское и Валуево. В российских пабликах сообщили о том, что было сбито 4 дрона.

Также появилась информация о взрывы в городе Кубинка, где расположена военная часть (якобы именно там раздался "хлопок") и научно-исследовательский испытательный институт минобороны России. Кроме того, рядом расположена авиабаза.

Позже одно из росСМИ сообщило, что якобы на территории воинской части было повреждено "три листа металлической кровли".

Кроме того, аэропорт "Внуково" внезапно закрыли. Те самолеты, что направлялись туда, были направлены на другие аэропорты. В общей сложности примерно 10 самолетов вынуждены были изменить место приземления. Вероятно, взрывы прозвучали и вблизи "Внуково".

Минобороны России заявило, что атаку совершали якобы 5 беспилотников, из них 4 были сбиты средствами ПВО. А еще один дрон якобы был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.

Россияне обвинили в атаке дронами Подмосковья "киевский режим". Хотя официально ни одна сторона не взяла на себя ответственность за организацию этой атаки. Поэтому можно предположить, что эти действия совершили внутренние силы в России или третьи силы, не связанные с Украиной.