Об этом информирует 413 отдельный полк беспилотных систем "Рейд".

Какие объекты поразили оборонцы?

Операторы 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд" атаковали один из самых опасных структур вражеской армии. Известно, что "БАРС-Сармат" занимается изготовлением, тестированием и ремонтом беспилотников.

Справка. "БАРС-Сармат" ("БАРС-37") – это добровольческое подразделение уровня бригады, который входит в состав российских Войск беспилотных систем. Создан был в 2024 году, когда Россия пыталась продвигать проект скрытой мобилизации военных специалистов. Он является ключевым в сфере разработки и испытаний БпЛА, НРК, РЭБ и разведки. Также производит различные средства связи и управления. Несмотря на свою важную роль эта структура известна несколько меньше, чем центр "Рубикон".



Важно заметить, что личный состав Центра – это профессиональные боевики, технические специалисты, программисты и инженеры, которые имеют мотивацию воевать в войне против Украины. Глава структуры Дмитрий Рогозин – оккупационный "сенатор" от Запорожской области, изгнан в 2022 году с должности гендиректора "Роскосмоса".

Украинские бойцы атаковали объект в глубине временно оккупированной территории Запорожья, на побережье Азовского моря.

В СБС подтвердили, что дроны попали в пункты временной дислокации и мастерских, где изготавливали и снаряжали беспилотники, наземные роботизированные комплексы и средства РЭБ.

Удар, нанесенный операторами "Рейда", снизит способности "БАРС-Сармат" в разработке технологий, усиливающих армию противника,

– добавили в полку.

Важно! Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Канала отметил заметный скачок украинских БпЛА в возможностях глубинной разведки. Сейчас ударные дроны Украины могут атаковать цели во втором эшелоне армейских тылов и фронтальные тылы России. Эксперт добавил, что точные и эффективные попадания в объекты врага свидетельствуют о профессионализме пилотов.

Какие успешные операции недавно провели СБС?

Украинские разведчики, используя дроны и артиллерию провели масштабную операцию против кадыровских подразделений "Ахмат". Под ударом оказались: вражеский транспорт, личный состав и бронированная техника.

Украинские дроны СБС атаковали вертолеты Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области России прямо во время дозаправки и технического обслуживания.

Операторы БпЛА 422-го полка успешно поразили вражеский буксир и сухогруз на временно оккупированной территории.