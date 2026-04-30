Про це інформує 413 окремий полк безпілотних систем "Рейд".

Які об'єкти уразили оборонці?

Оператори 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд" атакували один із найнебезпечніших структур ворожої армії. Відомо, що "БАРС-Сармат" займається виготовленням, тестуванням та ремонтом безпілотників.

Довідка. "БАРС-Сармат" ("БАРС-37") – це добровольчий підрозділ рівня бригади, який входить до складу російських Військ безпілотних систем. Створений був у 2024 році, коли Росія намагалась просувати проєкт прихованої мобілізації воєнних спеціалістів. Він є ключовим у сфері розробки та випробувань БпЛА, НРК, РЕБ та розвідки. Також виготовляє різні засоби зв'язку та управління. Попри свою важливу роль ця структура відома дещо менше, аніж центр "Рубікон".



Важливо зауважити, що особовий склад Центру – це професійні бойовики, технічні спеціалісти, програмісти та інженери, які мають мотивацію воювати у війні проти України. Очільник структури Дмітрій Рогозін – окупаційний "сенатор" від Запорізької області, вигнаний у 2022 році з посади гендиректора "Роскосмосу".

Українські бійці атакували об'єкт в глибині тимчасово окупованої території Запоріжжя, на узбережжі Азовського моря.

У СБС підтвердили, що дрони поцілили в пункти тимчасової дислокації та майстерень, де виготовляли й споряджали безпілотники, наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ.

Удар, завданий операторами "Рейду", знизить спроможності "БАРС-Сармат" у розробці технологій, що посилюють армію противника,

– додали у полку.

Бійці СБС розгромили об'єкти "БАРС-Сармат": дивіться відео СБС

Важливо! Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у коментарі 24 Каналу відзначив помітний стрибок українських БпЛА у можливостях глибинної розвідки. Наразі ударні дрони України можуть атакувати цілі в другому ешелоні армійських тилів та фронтальні тили Росії. Експерт додав, що влучні та ефективні попадання в об'єкти ворога свідчать про професіоналізм пілотів.

Які успішні операції нещодавно провели СБС?

Українські розвідники, використовуючи дрони та артилерію провели масштабну операцію проти кадирівських підрозділів "Ахмат". Під ударом опинились: ворожий транспорт, особовий склад та броньована техніка.

Українські дрони СБС атакували гвинтокрили Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області Росії прямо під час дозаправки та технічного обслуговування.

Оператори БпЛА 422-го полку успішно уразили ворожий буксир і суховантаж на тимчасово окупованій території.