Всем работникам Правительственного квартала рекомендуют 22 – 26 августа работать из дома, – СМИ

Вероятно, россия готовит провокации к 24 августа. Поэтому работникам учреждений, размещенных в Правительственном квартале, рекомендуют на следующей неделе работать удаленно.

Речь идет о периоде с 22 по 26 августа. Об этом рассказали источники "Украинской правды" в парламенте и правительстве.

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Работникам Правительственного квартала рекомендуют работать из дома на следующей неделе

С 22 по 26 августа работникам учреждений Правительственного квартала рекомендуют работать дистанционно. В частности, из дома будет работать аппарат Верховной Рады. Исключением являются только коллеги, привлеченные к международным делегациям и подготовке к следующему заседанию.

В другом источнике УП отметили, что работникам государственных учреждений в правительственном квартале рекомендуют на следующей неделе "по возможности меньше там появляться".

В свою очередь источники 24 канала в Правительственном квартале эту информацию не подтвердили. Однако добавили, что работники понимают возможную угрозу со стороны россии, поэтому будут работать из дома.

Коротко о возможной опасности ко Дню Независимости

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, как себя вести в течение 23 – 25 августа. Он отметил, что риск ракетных атак может быть выше.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что наступления оккупантов в День Независимости не ждут. Однако захватчики могут обстреливать украинские города.

В свою очередь советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что не стоит пренебрегать сиренами не только 24 августа. По его словам, российские оккупанты ежедневно обстреливают наши города, поэтому будут делать это и в День Независимости.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов предположил, что захватчики сейчас несколько притихли, потому что готовятся активизировать удары по Украине 24 августа.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя вопросы вероятных провокаций, заявил, что россияне регулярно предпринимают подобные действия, однако Украина действует на опережение.

Обратите внимание, что в Мелитополе оккупанты также, вероятно, готовят в городе показательную кару ко Дню Независимости. Они планируют устроить трибунал над украинскими патриотами.

Кроме этого, по данным украинской разведки, в оккупированном Мариуполе россияне хотят провести показательное "судилище" над плененными защитниками "Азовстали". По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести точечный ракетный удар и обвинить в этом Украину.

В правительственном квартале расположены здания Верховной Рады, Офиса Президента, Кабинета министров, НБУ и т.д.

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