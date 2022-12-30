Россияне используют русло Днепра, чтобы преодолеть украинскую ПВО, – Игнат о хитростях врага

Российские военные ночью с помощью дронов-камикадзе атаковали Украину. Оккупанты использовали уловки, чтобы преодолеть нашу противовоздушную оборону.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил отличную работу сил ПВО, которые уничтожили сразу 16 шахидов.

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Россияне используют рельеф, чтобы преодолеть ПВО Украины

Игнат рассказал, что противник готовился к атаке, однако в ВСУ, по его словам, знают, как атакует враг. Спикер Воздушных сил отметил, что россияне пытаются использовать рельеф, чтобы преодолевать украинскую ПВО.

Мы знаем, как он это делает, используя пути, маршруты и методы. Использует русло Днепра. Не в первый раз использует рельеф местности, чтобы преодолеть систему ПВО. Чтобы как можно больше средств поражения долетело до своих целей. Но видим, что цели сбиваются,

– сказал он.

При этом Игнат подчеркнул, что сбивать воздушные цели в нынешних условиях весьма сложно. В частности, он заявил, что у Украины недостаточно средств ПВО.

В то же время представитель Воздушных сил добавил, что делается все возможное, чтобы перехватывать вражеские цели на разных участках и эффективно их уничтожать.

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