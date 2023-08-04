"Российскому шантажу конец": Офис Президента прокомментировал события в Черном море

4 августа 2023, 16:29
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Михаил Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что сейчас происходит в Черном море. Он анонсировал, что российскому морскому шантажу вскоре придет конец.

Напомним, беспилотники атаковали порт в Новороссийске. Во время атаки повредили десантный корабль "Оленегорский горняк".

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Беспилотники изменяют ситуацию

Михаил Подоляк в соцсети Х, ранее известной как Twitter, заявил, что беспилотники изменяют правила игры. Они возвращают акваторию Черного моря под полноценную иностранную юрисдикцию и окончательно уничтожают ценность российского флота.

Он заявил, что блокаде Москвы в скором времени придет конец. А события в Черном море – это возвращение к международному морскому праву.

Поэтому присутствия российского флота в Черном море, а вместе с ним – традиционному шантажу Москвы будет положен конец,
– написал Подоляк

В заключение он добавил, что Украина обеспечит свободу и безопасность для мировой торговли в Черном море.

Атака на русский флот: что известно

  • 4 августа надводные беспилотники атаковали порт в Новороссийске. Во время атаки поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Известно, что к атаке причастны ВМС и СБУ.
  • Экскомандир ВСУ заявил, что корабль полностью выведен из строя. Он не сможет участвовать в боевых действиях, по крайней мере, до конца войны.
  • Этот корабль мог перевозить более 200 десантников или 500 тонн техники. Он был введен в эксплуатацию в 1976 году еще как часть флота СССР.
  • "Оленегорский горняк" должен был быть частью невыполнимого плана десанта в Одессу вместе с другими 5 кораблями. Пока он помогал водителям избегать пробок на Крымском мосту.
Автор: Дмитро Усик