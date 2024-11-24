Враг атаковал "Шахедами" Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях

Оккупанты атаковали беспилотниками-камикадзе Хмельницкую область, в области работала система ПВО. В ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки.

Россияне 24 ноября атаковали ряд областей ударными беспилотниками, в частности Хмельницкую область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Тюрина, главу Хмельницкой областной военной администрации.

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Какие последствия вражеской атаки на Хмельницкую область

Вражеский дрон-камикадзе во время воздушной тревоги залетел на территории Хмельницкой области.

Его сбили силы ПВО. Пока никаких обращений относительно травмированных или погибших, поврежденного имущества не поступало.

Напоминаем, 24 ноября Россия атаковала беспилотниками ряд областей Украины. Вражеские дроны двигались с Житомирской на Хмельницкую и Ровенскую область около 14:33. Враг запускал "Шахеды" с самого утра.

В частности в столице раздавались взрывы, вражеские беспилотники терроризировали Киев днем и ночью. По состоянию на 16:00 сигнал воздушной тревоги ещё продолжался в Киевской, Житомирской, Ровенской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой областях и Херсонской областях.