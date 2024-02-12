Ударили из С-300: на Харьковщине россияне попали в дома, поликлинику, фитнес-клуб
Источник:Олег Синегубов
Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область ракетами. Военные преступники попали в частные дома, поликлинику, фитнес-клуб.
Захватчики в очередной раз атаковали из С-300. Зафиксировано попадание двух ракет.
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Какие последствия очередной атаки России на Харьковскую область
Глава ОВА рассказал, что после полуночи враг обстрелял из С-300 Слобожанское Харьковского района. К счастью, обошлось без пострадавших. Перед этим, в 23:32, оккупанты атаковали Люботин Харьковского района.
Зафиксированы попадания в частные дома, городскую поликлинику, фитнес-клуб и учебно-производственный комбинат. Без пострадавших,
– сообщил Олег Синегубов.
Последствия ракетной атаки на Люботин зафиксировали прокуроры. Начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Вооруженные силы России осуществили ракетные удары по гражданским объектам в городе Люботин. Задокументировано попадание двух вражеских ракет,
– отметили в областной прокуратуре.
Добавили, что повреждены учебно-производственный комбинат, фитнес-клуб, жилые дома и автомобиль. Предварительно, агрессор ударил по городу ракетами С-300 из Белгородской области.
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Последствия российского обстрела / Фото из телеграма Синегубова, прокуратуры
Следственно-прокурорская группа уже собрала доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии страны-террориста.
Ночью Россия атаковала "Шахедами" и ракетами
- В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 12 февраля враг атаковал 17 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска, управляемой авиационной ракетой Х-59 с временно оккупированной территории Запорожской области и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области.
- К отражению воздушного нападения оккупантов привлекли подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.
- В результате боевой работы уничтожено 14 "Шахедов" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.
- Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга рассказала, что россияне снова направляли "Шахеды" в направлении Николаевской, Винницкой области. Там наши защитники сбили 4 и 1 дрон соответственно.
- "Попаданий не допущено. К сожалению, обломки сбитых беспилотников тоже способны вызывать неприятности и разрушения. На этот раз на территории инфраструктурного объекта, где они упали, возник пожар", – отметила Наталья Гуменюк.
- Добавила, что пожар оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.