Совет Безопасности ООН соберется на экстренную встречу по нападению Ирана на Израиль

Совет Безопасности ООН в воскресенье 14 апреля соберется на экстренное совещание по иранской атаке на Израиль. Израильский посол требует осудить удары, а также включить Корпус стражей Исламской революции в террористическую группу

Отметим, что в ответ на агрессию Джо Байден анонсировал немедленные консультации с лидерами G7. Президент США также провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху

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Заседание Совбеза ООН

Представитель Мальты, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, сообщил, что структура проведет экстренное заседание по атаке Ирана на Израиль. Встреча запланирована на 23:00 по киевскому времени. Ранее Израиль обратился в Совет с просьбой осудить атаку Ирана и признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.

Что такое Корпус стражей Исламской революции? Это военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран. Согласно статье 150 Конституции страны существует параллельно с вооруженными силами Ирана и отвечает за защиту Исламской революции и ее свершений.

Представитель Израиля в ООН в письме к президенту Совета безопасности назвал воздушное нападение Ирана "грубым нарушением суверенитета Израиля"

Ситуация на Ближнем Востоке