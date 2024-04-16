Ему есть что терять: заинтересован ли Нетаньяху в мощном ответе Ирану

После атаки Ирана по территории Израиля самым острым вопросом является то, нанесет ли Беньямин Нетаньяху ответный удар. В то же время США придерживаются позиции не разжигания конфликта на Ближнем Востоке.

Однако Нетаньяху мог бы быть заинтересован в эскалации ситуации с Ираном, чтобы удержаться у власти. Ведь негатив в Израиле против него растет. Российский политтехнолог Аббас Галлямов сказал 24 Каналу, что сегодня израильский премьер находится в сложном положении, когда жесткий ответ Ирана может стоить ему очень дорого.

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Может проиграть

Сейчас вокруг Израиля, благодаря усилиям США, начала формироваться коалиция стран. Она имеет шанс перерасти в новый "фундамент" нового Ближнего Востока, где не будет места мусульманско-израильскому конфликту.

В этом смысле усиление эскалации со стороны Нетаньяху будет негативно воспринято израильтянами. Если он не воспользуется возможностью установить дипломатические отношения с Саудовской Аравией или усилить военное партнерство с Иорданией, ОАЭ и Бахрейном, это ему избиратели не простят, и он может проиграть,

– отметил политтехнолог.

Нетаньяху уже имеет преимущества, потому что эта коалиция создана и, в частности, ее усилиями была отбита атака Ирана. Сейчас ему, по мнению Галлямова, есть что терять.

Лучше воспользоваться ситуацией

Также Нетаньяху может усилить свои позиции дипломатией, приняв мирный договор с Ираном. Тогда, вероятно, он мог бы выиграть больше, чем если сейчас бросится отвечать на иранскую атаку и начнется большая война.

Последствия ее будут тяжелые – серьезные разрушения, много жертв. Это будет кровавая история. Однако стратегически Израиль победит в этой войне, и она может закончиться падением режима аятолл в Иране. Более того, страна может стать светской и таким же другом Израиля, каким был Иран до 1979 года. Если это произойдет, то Нетаньяху также стратегически выиграет,

– отметил политтехнолог.

Однако в этом сценарии вероятного развития событий есть много "подводных камней".

Поэтому для Нетаньяху может быть лучше "иметь синицу в руке", а это та самая коалиция, которая начинает складываться. Агрессивный Иран с режимом аятолл настолько пугает свои страны-соседки, в частности мусульманские, что они готовы сотрудничать с Израилем против Тегерана.

"Израилю лучше воспользоваться этой ситуацией и не рисковать, разжигая конфликт. Напомню, что союзники просят Израиль воздержаться от военного удара по территории Ирана", – отметил Аббас Галлямов.

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