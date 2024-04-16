Ему есть что терять: заинтересован ли Нетаньяху в мощном ответе Ирану

16 апреля 2024, 16:39
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После атаки Ирана по территории Израиля самым острым вопросом является то, нанесет ли Беньямин Нетаньяху ответный удар. В то же время США придерживаются позиции не разжигания конфликта на Ближнем Востоке.

Однако Нетаньяху мог бы быть заинтересован в эскалации ситуации с Ираном, чтобы удержаться у власти. Ведь негатив в Израиле против него растет. Российский политтехнолог Аббас Галлямов сказал 24 Каналу, что сегодня израильский премьер находится в сложном положении, когда жесткий ответ Ирана может стоить ему очень дорого.

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Может проиграть

Сейчас вокруг Израиля, благодаря усилиям США, начала формироваться коалиция стран. Она имеет шанс перерасти в новый "фундамент" нового Ближнего Востока, где не будет места мусульманско-израильскому конфликту.

В этом смысле усиление эскалации со стороны Нетаньяху будет негативно воспринято израильтянами. Если он не воспользуется возможностью установить дипломатические отношения с Саудовской Аравией или усилить военное партнерство с Иорданией, ОАЭ и Бахрейном, это ему избиратели не простят, и он может проиграть,
– отметил политтехнолог.

Нетаньяху уже имеет преимущества, потому что эта коалиция создана и, в частности, ее усилиями была отбита атака Ирана. Сейчас ему, по мнению Галлямова, есть что терять.

Лучше воспользоваться ситуацией

Также Нетаньяху может усилить свои позиции дипломатией, приняв мирный договор с Ираном. Тогда, вероятно, он мог бы выиграть больше, чем если сейчас бросится отвечать на иранскую атаку и начнется большая война.

Последствия ее будут тяжелые – серьезные разрушения, много жертв. Это будет кровавая история. Однако стратегически Израиль победит в этой войне, и она может закончиться падением режима аятолл в Иране. Более того, страна может стать светской и таким же другом Израиля, каким был Иран до 1979 года. Если это произойдет, то Нетаньяху также стратегически выиграет,
– отметил политтехнолог.

Однако в этом сценарии вероятного развития событий есть много "подводных камней".

Поэтому для Нетаньяху может быть лучше "иметь синицу в руке", а это та самая коалиция, которая начинает складываться. Агрессивный Иран с режимом аятолл настолько пугает свои страны-соседки, в частности мусульманские, что они готовы сотрудничать с Израилем против Тегерана.

"Израилю лучше воспользоваться этой ситуацией и не рисковать, разжигая конфликт. Напомню, что союзники просят Израиль воздержаться от военного удара по территории Ирана", – отметил Аббас Галлямов.

Что известно о подготовке Израилем ответа Ирана

  • Тегеран в ночь на 14 апреля совершил атаку по израильской территории. ЦАХАЛ вместе с союзниками удалось отбить 99% ракет и дронов, которые запустил Иран.
  • Израиль готовил немедленный ответ Ирану на атаку, однако после того, как Беньямин Нетаньяху провел разговор с Джозефом Байденом, он занял более взвешенную позицию в вопросе предоставления отпора Тегерану.
  • В то же время в США выразили обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, последствия которой могут быть катастрофическими для Ближнего Востока. Кроме того, Байден отметил, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.
  • Позже президент США заявил, что его страна "предана безопасности Израиля". Также он отметил необходимость прекращения огня. Именно это должно, по его мнению, "предотвратит распространение конфликта" за пределы, которые существуют сейчас.

Автор: Вікторія Грабовська