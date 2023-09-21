В Киеве во время атаки загорелись 2 авто на СТО: спасатели тушат огонь
Источник:Виталий Кличко
Российские оккупанты 21 сентября массированно обстреляли Киев ракетами. В результате атаки возник пожар на станции технического обслуживания в Дарницком районе города.
В результате этого там загорелись 2 автомобиля. В настоящее время спасатели уже пытаются обуздать пожар.
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После атаки ракетами в Киеве загорелись автомобили на СТО
Мэр Киева отметил, что после ракетных обстрелов в Дарницком районе также выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Эти последствия повлекли за собой обломки российских ракет.
В Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Горят также 2 автомобиля,
– подчеркнул Кличко.
Также, по словам городского руководителя столицы, пострадало заведение профтехобразования. Он подчеркнул, что учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет.
В Киевской городской военной администрации также показали последствия попаданий обломков российских ракет по Киеву. На кадрах можно увидеть, как в одном из зданий поднялся вверх густой черный столб дыма, а огонь охватил значительную территорию.
Последствия ракетной атаки на Киев / Фото КМВА
Пока неизвестно, потушили ли пожар в Дарницком районе спасатели. Сейчас все убытки от российской атаки по городу подсчитывают.
Ракетная атака на Киев: как все происходило
- Первые взрывы в Киеве прогремели в 5:55. Тогда сообщали, что по российским крылатым ракетам, направляющимся в сторону нашей столицы, работают Силы противовоздушной обороны.
- Впоследствии стало известно, что в Святошинском районе украинской столицы после ракетных обстрелов исчезли свет и вода. Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что сейчас на месте работают соответствующие спецслужбы по выяснению ситуации.
- Далее в Шевченковском районе в результате попадания обломков российской ракеты повреждена газовая труба. Мэр Кличко подтвердил, что, к счастью, обстрел не привел к возгоранию пожара.
- В результате вражеской атаки также пострадали. В частности, известно о 7 пострадавших, 3 из которых госпитализировали в больницу. Однако местные власти отметили, что количество пострадавших может увеличиться.