Россияне нанесли ракетный удар по Курахово: разрушили детсад, школу, повредили дома

4 января 2024, 06:28
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Вадим Филашкин

Около полуночи оккупанты обстреляли ракетами Курахово Донецкой области. В результате вражеской атаки разрушена гражданская инфраструктура.

Оккупанты нанесли ракетный удар по центру города. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА.

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Центр Курахового – под ракетным ударом

Вадим Филашкин рассказал, что российские захватчики около полуночи выпустили по Курахово ракете.

Разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки. По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет,
– отметил чиновник.

Добавил, что все обстоятельства и последствия ракетного удара устанавливают.

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Последствия ракетного удара по Кураховому / Фото с фейсбука Филашкина

Россияне снова ударили по Харькову

  • Вечером 3 января оккупанты нанесли два ракетные удары по Харькову. Предварительно, враг ударил из С-300.
  • По состоянию на 23:00 без пострадавших, сообщил глава ОВА.
  • Олег Синегубов отметил, что есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части Харькова.

Автор: Юлія Муріна