Женщина накрыла собой младенца: как Харьков пережил очередной день ужасных вражеских атак
В Харьков ежедневно находится под мощными ударами россиян. 14 мая враг 7 раз атаковал город. Обстрелы начались в 6 утра и продолжались до вечера.
Оккупанты применяли комбинированные атаки, используя авиационные бомбы. Также, как сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, россияне били по Харькову ракетами С-300.
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Обломки посыпались в квартиру
В результате атаки пострадали жилые дома. Одна из многоэтажек подверглась значительным разрушениям. К счастью, дом – монолитный, поэтому преимущественно были повреждены балконы. Хотя и несколько квартир сильно разрушены.
В одной из квартир никто еще не жил – там происходил ремонт. В другой – жила семья с маленьким ребенком. К счастью, они не пострадали. Женщина буквально накрыла собой младенца, чтобы спасти – сначала от удара, а потом от пыли и шума, потому что обломки посыпались в квартиру.
Также КАБ попал в место, где расположены гаражи. Полтора десятка из них выгорели, также сильно пострадали машины.
В результате атаки 14 мая есть 27 пострадавших людей, четверо из них – дети от 8 до 13 лет. Большинство получили легкие ранения, царапины или порезы стеклом, а также у людей есть острая реакция стресс. Один человек находился в тяжелом состоянии, несколько – в состоянии средней тяжести,
– сообщила Черненко.
Несмотря на то, что Харьков вчера пережил очень сложный день с большим количеством обстрелов, жертв среди населения нет.
Пытаются запугать гражданское население
Город также был атакован ракетой С-300, которая, к счастью не взорвалась. Она упала на асфальт, и пиротехники вовремя убрали с места падения. Еще одна ракета С-300 прилетела в Салтовский район и разорвалась вблизи многоэтажек и магазинов.
Также эксперты изъяли с мест удара КАБами обломки этих авиабомб. Они станут доказательствами в очередных уголовных делах против россиян, которые местные власти, правоохранители называют настоящим террором.
Это тактика ведения агрессивной войны со стороны России. Сейчас в приграничных населенных пунктах идут боевые действия. Конечно, руководство России таким образом пытается запугать гражданских, которые живут в нашем городе-герое – Харькове,
– отметил руководитель прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков.
Кроме того, в городе постоянно оказывали помощь экстренные службы, а также правоохранители и другие ведомства.
Они работали на месте обстрела, однако в это время поступило повторное сообщение о возможных ударах КАБами. Но часть экстренных служб была вынуждена продолжить свою работу во время взрывов, несмотря на угрозу их жизни.
Обстрел Харькова 14 мая: что известно
- Город в течение дня находился под постоянными обстрелами. В частности россияне атаковали КАБАми жилую застройку в центре Харькова. Попадание произошло в 10-й этаж многоквартирного дома.
- Также попадание произошло по гаражам, примерно 10 из которых загорелись. Также рядом получила повреждения многоэтажка.
- Кроме того, враг обстреливает Харьковскую область. В Слобожанском в результате обстрела КАБами загорелся дом. В Липцах из-за обстрела из РСЗО повреждены 4 частных дома. В Волчанске в результате обстрела погибла 79-летняя женщина, также были ранены два человека.