На Прикарпатье из-за утренней атаки России пострадал человек, – глава ОГА

Российская атака ракетами и дронами 13 декабря стала самой массированной с начала полномасштабной войны для Ивано-Франковской области. К сожалению, в результате обстрела пострадал один человек.

Также на Прикарпатье зафиксированы разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя ОВА Светланы Онищук в эфире телемарафона.

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В результате атаки на Прикарпатье травмировался один человек

Утром сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Однако впоследствии стало известно, что в результате атаки травмы получил один человек. Сейчас ему оказывается вся медицинская помощь. К счастью, повреждения незначительные.

"Это утро было очень тревожное на Прикарпатье. Это самая массированная атака и БпЛА, и ракетами на область от начала полномасштабного вторжения", – добавила Светлана Онищук.

Были попадания в объекты критической инфраструктуры, также повреждены жилые дома.

Сейчас по области работают комиссии, которые устанавливают повреждения домов. Кроме того, в Бурштыне отсутствует теплоснабжение и горячая вода. Специалисты будут пытаться восстановить все до конца суток.