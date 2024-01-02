Атака на Киев: пострадавших стало больше

Утром вторника, 2 января, столица находится под мощным ракетным ударом. Все, что известно о пострадавших в Киеве, расскажет 24 Канал.

Россияне одна за другой запускают ракеты, среди них "Кинжалы". В Киеве давно не было так громко. Возможны повторные пуски, не выходите из укрытий.

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Сколько человек пострадало в результате ракетных ударов по Киеву 2 января, в каком они состоянии

В 8:15 говорилось о трех пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Людей госпитализировали.

К сожалению, количество постоянно растет. На 9:09 известно о 16 пострадавших.

Что известно об атаке на Киев 2 января

В столице героически работает ПВО, а на местах попаданий – экстренные службы. Враг атакует волнообразно, громкие взрывы постоянно раздаются на обоих берегах Днепра.

На 8:24 известно о ряде попаданий в столице:

В Подольском районе пожар в нескольких местах.

В Святошинском попадание в здание социальной инфраструктуры.

В Печерском есть попадание в крышу многоэтажки.

В Оболонском горит складское помещение.

В Деснянском есть возгорание в здании супермаркета.

В результате атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах.

Еще есть перебои с водоснабжением, а на Подоле повредило газовую трубу.