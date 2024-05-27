Дроны атаковали нефтебазу россиян в Орловской области
В ночь на 27 мая в Орловской области зафиксировали неизвестные дроны. Губернатор региона традиционно заявил о "работе" ПВО.
Беспилотники атаковали регион ориентировочно после полуночи. Ведь в 0:17 27 мая губернатор Андрей Кличков заявил о якобы сбитии дрона, пишет 24 Канал со ссылкой на приспешника Путина.
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Что известно о дронах, вероятно, на нефтебазе россиян
По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы,
– уверял ночью губернатор региона.
По его данным, утром 27 мая во время еще одной массированной атаки беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны.
По данным Кличкова, якобы:
- повреждена часть фасада административного здания,
- локализовать и устранить "последствия" прибыли работники оперативных служб и администрации города,
- якобы в момент работы служб на территории АЗС упал еще один дрон.
Губернатор Орловской области заявил о якобы гибели водителя 8 областной пожарной части и трех раненых сотрудников служб.
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В одном из российских телеграмм-каналов опубликовали фото, вероятно, сделанное на станции в Ливнах Орловской области после атаки дронов.
Станция находится на улице Фрунзе, вблизи Ливенской нефтебазы,
– заявили россияне.
Вероятные последствия атаки дронов в Орловской области / Фото из телеграм-каналов
Что происходило над Брянщиной
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил утром 27 мая, что два дрона самолетного типа якобы их ПВО "уничтожила" над Севским и Брасовским районами Брянской области.
Еще один дрон вечером 26 мая "уничтожили" над территорией Навлинского района.
По словам чиновника, уже традиционно пострадавших и разрушений нет.
Кстати, в январе 2024 года источники в январе 2024 года 24 Канала в спецслужбах сообщили о дронах атаковали нефтебазу в рамках операции Главного управления разведки. Тогда пожар вспыхнул на нефтебазе "Орелнефтепродукт".
Под российским городом Орск обнаружили "украинский" БПЛА
Российские СМИ написали, что беспилотник обнаружили возле города Орск, что в Оренбургской области. Это ориентировочно в 1520 километрах от украинского Краматорска.
Одни российские телеграмм-каналы написали, что целью дронов был военный объект в Орске, другие вспоминали о нефтеперерабатывающем заводе "Нефтеоргсинтез" и Орском механическом заводе. Новые детали о находке россиян читайте по ссылке.