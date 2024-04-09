Удар по Полтавщине: показали фото последствий прилета
Источник:Суспільне
Вечером 8 апреля Россия нанесла удар по Полтавской области. Враг попал по гражданской инфраструктуре, есть погибшие и раненые.
Местные СМИ показали последствия удара по Полтавщине вечером 8 апреля. Наибольшие разрушения претерпело двухэтажное семейное общежитие.
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Последствия удара по Полтавщине
В результате вечернего удара по Полтавской ОТГ загорелось двухэтажное семейное общежитие. Кроме общежития, получили повреждения еще три дома вокруг.
Последствия удара по Полтавщине: фото Общественное
Журналисты Суспільне также пообщались с одной из пострадавших, Верой Бузиной. Ее дом получил повреждения в результате атаки. Женщина рассказала, что она проживает с сыном, чудом им удалось отскочить и не травмироваться. Однако в квартире повылетали все окна и двери.
Также сын ее соседки получил ранения – он начал истекать кровью после удара. К счастью, ему смогли вовремя оказать помощь – мать пострадавшего медицинская сестра и сразу наложила ему жгут.
После удара в местном заведении обустроили штаб для пострадавших, где людям оказывают различную помощь. Переночевать пострадавшим предлагали в одной из местных школ.
Что известно об ударе по Полтавщине
- Тревогу в Полтавской области объявили в 20:52. Примерно в 21:05 там услышали взрывы.
- В 21:28 глава ОВА сообщил, что оккупанты попали по гражданской инфраструктуре в пределах Полтавской общины
- По состоянию на 23:00 было известно об 1 погибшем человеке – она проживала в семейном общежитии.
- Всего в результате удара 10 пострадавших и 1 жертва.
- Двух детей госпитализировали, они не в тяжелом состоянии.
- Еще одного жителя соседнего дома удалось спасти