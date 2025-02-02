Мама, папа и 9-летняя Софийка: в Полтаве Россия убила семью Яворских

Утром 1 февраля захватчики атаковали Полтаву. Вражеская ракета попала в 5-этажный дом, похоронив под его завалами десятки жизней. Среди жертв оккупантов – целая семья Яворских.

Разбор завалов 5-этажки в Полтаве не прекращался и ночью. Последние два тела спасатели нашли в подвале – люди упали туда с верхних этажей, передает 24 Канал.

Смотрите также Погибла вся семья: пенсионер потерял сына, невестку и внучку из-за вражеского обстрела Полтавы

Россияне убили семью Яворских

На утро 2 февраля известно о 14 погибших, из которых – два ребенка. Количество жертв может возрасти, ведь ликвидация последствий атаки еще продолжается.

Среди убитых оккупантами в 5-этажке – целая семья Яворских: мама, папа и маленькая Софийка. Яворские жили на втором этаже разрушенного дома. О трагедии рассказал совладелец компании "Новая Почта", в которой работала погибшая Елена Яворская.

До последнего надеялись на чудо, но его, к сожалению, не произошло. Вчерашний прилет в Полтаве коснулся и "Новой Почты" – Россия убила нашу коллегу и ее семью. Погибла сотрудница контакт-центра "Новой Почты" Елена Яворская, ее муж Дмитрий и их дочь София, которой было всего 9 лет,

– говорится в заметке.

Отмечается, что по образованию Елена была учительницей биологии, а в 2015 году устроилась в Новую почту.

Маленькая София была постоянной читательницей местной библиотеки. Это была юная девочка, "которая искренне любила книги и всегда приходила в библиотеку с любознательным взглядом и открытым сердцем".