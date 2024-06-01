Атака на Прикарпатье: ударили четырьмя ракетами, есть много разрушений и пострадавший
Источник:Ивано-Франковская областная прокуратура
Российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины в ночь на 1 июня. В частности, под ударом оказывалась критическая инфраструктура Ивано-Франковской области.
Также известно, что в результате атаки россиян пострадала и гражданская инфраструктура. Предварительно установлено, что враг использовал четыре ракеты неизвестного типа.
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Что известно об атаке на Прикарпатье
Ночью российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Ивано-Франковской области. По предварительной информации, оккупанты ударили четырьмя ракетами неизвестного типа.
В результате взрыва повреждения получила также гражданская инфраструктура, жилые дома и имущество,
– сообщили правоохранители.