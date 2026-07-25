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24 Канал Новости Украины Екатеринбург принимает эстафету: там задымился склад Wildberries
25 июля, 09:10
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Обновлено - 09:57, 25 июля

Екатеринбург принимает эстафету: там задымился склад Wildberries

Анастасия Колесникова

Украина продолжает кампанию ударов по складам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В это утро под атакой оказались объекты компании в Екатеринбурге.

Под утро дроны атаковали Екатеринбург. В сети появились кадры масштабного пожара на месте прилета.

Что известно об атаке на Wildberries в Екатеринбурге?

Чтобы поразить склады в Екатеринбурге, дроны преодолели расстояние около 1750 километров. 

Это уже восьмой атакованный склад компании за месяц. 

Пожар в городе после атаки дронов / Фото соцсети

Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко отметил, что дроны чуть не долетели до складов.

Предварительно на территории Wildberries загорелась парковка. 

В любом случае судьба логистического хаба в Екатеринбурге уже определена. 

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Задымилось на территории Wildberries: смотрите видео

Другой ракурс пожара в Екатеринбурге: смотрите видео

Прилетело в Екатеринбурге: смотрите видео

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что в результате "падения обломков БПЛА" начался пожар на парковке в Чкаловском районе Екатеринбурга. По его словам, пожар локализован. 

Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет,
 – отметил Паслер. 

В пресс-службе Wildberries сообщили, что работа склада в Екатеринбурге приостановлена. В результате атаки "логистический комплекс не пострадал", – добавили в компании.

Напомним, что украинские дроны уже наведались и уничтожили следующие склады Wildberries:

  • в Электростале, Московская область;
  • в Краснодаре, Краснодарский край;
  • в Невинномыске, Ставропольский край;
  • поселке Шушары, Санкт-Петербург;
  • поселке Уткина Заводь, Санкт-Петербург;
  • в Симферополе, Крым;
  • в Котовске, Тамбовская область.

По данным эстонской разведки, украинские дальнобойные удары по складам маркетплейса Wildberries могут нанести экономике России ущерб до 2 миллиардов долларов

По словам экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, склады Wildberries стали целью ВСУ не только из-за возможных связей компании с российскими властями, но и потому, что через маркетплейс закупают снаряжение для армии России. 

Он также считает, что такие удары оказывают экономическое и психологическое давление на страну, ведь вызывают недовольство среди населения. По его оценке, уже повреждено около 10% мощностей компании

Между тем в ISW считают, что удары ВСУ по складам Wildberries могут заставить Россию перебрасывать больше систем ПВО для защиты тыловых объектов.

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