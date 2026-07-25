Екатеринбург принимает эстафету: там задымился склад Wildberries
Украина продолжает кампанию ударов по складам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В это утро под атакой оказались объекты компании в Екатеринбурге.
Под утро дроны атаковали Екатеринбург. В сети появились кадры масштабного пожара на месте прилета.
Что известно об атаке на Wildberries в Екатеринбурге?
Чтобы поразить склады в Екатеринбурге, дроны преодолели расстояние около 1750 километров.
Это уже восьмой атакованный склад компании за месяц.
Пожар в городе после атаки дронов / Фото соцсети
Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко отметил, что дроны чуть не долетели до складов.
Предварительно на территории Wildberries загорелась парковка.
В любом случае судьба логистического хаба в Екатеринбурге уже определена.
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Задымилось на территории Wildberries: смотрите видео
Другой ракурс пожара в Екатеринбурге: смотрите видео
Прилетело в Екатеринбурге: смотрите видео
Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что в результате "падения обломков БПЛА" начался пожар на парковке в Чкаловском районе Екатеринбурга. По его словам, пожар локализован.
Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет,
– отметил Паслер.
В пресс-службе Wildberries сообщили, что работа склада в Екатеринбурге приостановлена. В результате атаки "логистический комплекс не пострадал", – добавили в компании.
Напомним, что украинские дроны уже наведались и уничтожили следующие склады Wildberries:
- в Электростале, Московская область;
- в Краснодаре, Краснодарский край;
- в Невинномыске, Ставропольский край;
- поселке Шушары, Санкт-Петербург;
- поселке Уткина Заводь, Санкт-Петербург;
- в Симферополе, Крым;
- в Котовске, Тамбовская область.
По данным эстонской разведки, украинские дальнобойные удары по складам маркетплейса Wildberries могут нанести экономике России ущерб до 2 миллиардов долларов.
По словам экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, склады Wildberries стали целью ВСУ не только из-за возможных связей компании с российскими властями, но и потому, что через маркетплейс закупают снаряжение для армии России.
Он также считает, что такие удары оказывают экономическое и психологическое давление на страну, ведь вызывают недовольство среди населения. По его оценке, уже повреждено около 10% мощностей компании.
Между тем в ISW считают, что удары ВСУ по складам Wildberries могут заставить Россию перебрасывать больше систем ПВО для защиты тыловых объектов.