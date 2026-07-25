Екатеринбург принимает эстафету: там задымился склад Wildberries

Украина продолжает кампанию ударов по складам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В это утро под атакой оказались объекты компании в Екатеринбурге.

Под утро дроны атаковали Екатеринбург. В сети появились кадры масштабного пожара на месте прилета.

Что известно об атаке на Wildberries в Екатеринбурге?

Чтобы поразить склады в Екатеринбурге, дроны преодолели расстояние около 1750 километров.

Это уже восьмой атакованный склад компании за месяц.

Пожар в городе после атаки дронов / Фото соцсети

Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко отметил, что дроны чуть не долетели до складов.

Предварительно на территории Wildberries загорелась парковка.

В любом случае судьба логистического хаба в Екатеринбурге уже определена.

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Задымилось на территории Wildberries: смотрите видео

Другой ракурс пожара в Екатеринбурге: смотрите видео

Прилетело в Екатеринбурге: смотрите видео

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что в результате "падения обломков БПЛА" начался пожар на парковке в Чкаловском районе Екатеринбурга. По его словам, пожар локализован.

Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет,

– отметил Паслер.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что работа склада в Екатеринбурге приостановлена. В результате атаки "логистический комплекс не пострадал", – добавили в компании.

Напомним, что украинские дроны уже наведались и уничтожили следующие склады Wildberries:

в Электростале, Московская область;

в Краснодаре, Краснодарский край;

в Невинномыске, Ставропольский край;

поселке Шушары, Санкт-Петербург;

поселке Уткина Заводь, Санкт-Петербург;

в Симферополе, Крым;

в Котовске, Тамбовская область.

По данным эстонской разведки, украинские дальнобойные удары по складам маркетплейса Wildberries могут нанести экономике России ущерб до 2 миллиардов долларов.

По словам экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, склады Wildberries стали целью ВСУ не только из-за возможных связей компании с российскими властями, но и потому, что через маркетплейс закупают снаряжение для армии России.

Он также считает, что такие удары оказывают экономическое и психологическое давление на страну, ведь вызывают недовольство среди населения. По его оценке, уже повреждено около 10% мощностей компании.

Между тем в ISW считают, что удары ВСУ по складам Wildberries могут заставить Россию перебрасывать больше систем ПВО для защиты тыловых объектов.