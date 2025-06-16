ЦАХАЛ мог уничтожить завод "Шахедов" в Иране: станет ли меньше теперь дронов у россиян

Израильские военные могли попасть по заводу по производству "Шахедов" в иранском Исфагане. Иран не только продолжает производить и поставлять дроны в Россию, но и отправил в страну-агрессора определенных своих специалистов по их изготовлению.

Поэтому удары от Израиля действительно могут повлиять на способности Ирана. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что в то же время этот завод – не единственный в стране.

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Станет ли меньше теперь дронов у россиян

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что все производство беспилотников есть именно в Иране, то есть Россия получает готовый продукт и может просто переклеить название на самом БпЛА.

Однако пока неизвестно, насколько разрушен завод в Иране. Сооружение могло быть повреждено извне, но не под землей, где есть основная часть завода. Кроме того, неизвестно, были ли там в момент прилета пусковые установки к "Шахедам".

Этот завод – не единственный в Иране. Их есть несколько, просто этот самый известный. Однако судить о способности Ирана отвечать на удары и оценивать реальное состояние разрушений сейчас сложно.

Вероятное уничтожение завода действительно повлияет на поставки в Россию "Шахедов" и другого оружия. Однако я сомневаюсь, что России полностью теперь нужно полагаться на свой ресурс. Темп поставок упадет, но не остановится,

– подчеркнул он.

К слову, страна-агрессор активизировала атаки по Украине – теперь она запускает дроны на больших высотах, которые не могут сбить пулеметы. Россия концентрирует удары на отдельных целях вместо распыленных атак.