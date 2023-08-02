Ночью Россия запустила "Шахеды" необычной траекторией: откуда летели дроны на Одесщину
Источник:ОК "Юг"
Этой ночью военные преступники в очередной раз атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Интересно, что на этот раз "Шахеды" запустили по необычной траектории.
Обычно оккупанты запускают БПЛА с берегов какого-то одного моря. Впрочем, этой ночью "Shahed-136" выпустили из Азовского через Черное.
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ПВО постоянно работала почти 3 часа
На Одесщине очевидной целью российских террористов были объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Наши Силы противовоздушной обороны работали почти 3 часа.
В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор. Спасательные службы работают,
– отметили в ОК "Юг".
Добавили, что на 05:30 информация о пострадавших не поступала. Однако окончательные данные и результаты боевой работы еще уточняются.
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Что уже известно о ночной атаке террористов
- Вскоре после полуночи в Воздушных силах сообщили, что группа ударных дронов пересекла воздушное пространство в Сумской области.
- Во многих областях объявили тревогу.
- Группа БПЛА, в частности, двигалась над акваторией Черного моря в сторону юга Одесщины, Измаила. Заходили вдоль устья Дуная.
- Отбои тревоги начались только после 3 часов ночи.
- Позже глава Одесской ОВА Кипер сообщил, что оккупанты атаковали объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.
- В КМВА сообщили, что украинские защитники сбили все вражеские дроны – более 10 "Шахедов", что летели на столицу.
- Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Без серьезных разрушений и пожаров. Информация о пострадавших не поступала.