"Замечательно, что появилась эта длинная рука": чем ВСУ могли бить по Крыму

Вооруженные Силы Украины системно наносят удары по вражеским объектам на территории временно оккупированного Крыма. В частности, в среду, 31 января, украинские пилоты атаковали аэродром "Бельбек", где расположена военная техника россиян.

Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, какое оружие может доставать до территории временно оккупированного Крымского полуострова. Отметим, что на аэродроме "Бельбек" базируются Су-30СМ2 и Су-27.

Обратите внимание Продолжается операция по деоккупации Крыма, – Самусь предположил, какая сейчас стадия

Главное – результат

До оккупированного украинского полуострова могут доставать ракеты ATACMS. К тому же военный эксперт отметил, что пусковые установки для них Украина уже имеет.

Возможно, действительно сработали ATACMS или противокорабельная Р-360 "Нептун", которая улучшена в части дальнобойности, ведь штатные ее нормативы в пределах 280 километров. Вероятно, подняли показатели несколько дальше и перевели в режим не противокорабельный, а поверхности.

Замечательно, что эта длинная рука у нас появилась,

– подчеркнул Черник.

Однако, по его мнению, не так важно, чем Воздушные силы ВСУ нанесли удары, а то, что есть результат. Предварительно известно о поражении нескольких самолетов, изготавливать которые России со временем будет все труднее.

К теме Куда попали по аэродрому "Бельбек" в Крыму и каким оружием

"Я не скажу, что это сверхчувствительная потеря, но перемалывание ресурсов – главная задача третьей стадии классической индустриальной войны. Мы в ней находимся и на эту минуту эта рутина приносит нам довольно хорошие результаты. Надеемся, что рано или поздно в этом перемалывании придет точка надлома", – добавил военный эксперт.

Что говорят в Украине об ударе по "Бельбеку"