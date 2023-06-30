Корректировщику огня о Краматорске избрали меру пресечения: сколько лет тюрьмы ему грозит

Корректировщику огня по пиццерии в Краматорске суд избрал меру пресечения. Его будут содержать под стражей без возможности внесения залога.

Заседание суда прошло 30 июня. Трагедия в центре города произошла вечером 27 июня и унесла жизни 12 человек, из них трое – дети.

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Что известно о мере пресечения корректировщику

По ходатайству прокуроров Донецкой областной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы внесения залога жителя города Краматорска, подозреваемого в государственной измене,

– заявили в прокуратуре.

Там отметили, что говорится о задержанном местном жителе, работающем на газотранспортном предприятии в Краматорске. Его дистанционно завербовали для выполнения задач в пользу России.

По данным следствия, к нему в очередной раз обратился представитель спецслужб России и поставил задачу – проверить информацию о местонахождении украинских военных в Краматорске. После этого задержанный согласился с предложением:

пошел в центр Краматорска;

там заметил на стоянке автомобили с военными номерами и посетителей в заведении питания;

после этого – записал видео, которое послал собеседнику телеграмме.

Через некоторое время после отправки указанной записи по данному заведению представители государства-агрессора нанесли удар с оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер M", в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица, в частности, дети,

– вспомнили в прокуратуре.

По данным прокуроров, задержанному за подозрение в государственной измене грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Что известно об ударе по Краматорске

Ориентировочно в 20 часов 27 июня Россия цинично ударила по пиццерии в Краматорске в то время, когда там было многолюдно. В результате атаки под завалами оказались мирные жители.

Поисково-спасательную операцию спасатели завершили только утром 29 июня. В ГСЧС отметили, что в результате удара России 60 человек получили ранения, спасены 11 человек. Среди раненых трое иностранцев – граждан Колумбии, которые собирали материал в этом и других городах Донбасса для движения "Держись, Украина!". Также с ними была украинская писательница, которая получила тяжелые ранения.

К сожалению, Кремль в пиццерии в Краматорске убил 12 человек, из них – трое детей. В частности, 17-летняя девушка и 14-летние сестры. СМИ писали, что мать искала свадебные платья, чтобы похоронить дочерей.

По состоянию на 28 июня 5 работников пиццерии считают пропавшими без вести. Россия же продолжает цинично врать, что якобы во время атаки "ликвидировали" двух генералов и несколько десятков военных.

Следует отметить, что на самом деле погибшими и ранеными оказались многие мирные жители. Среди травмированных есть даже младенец 2022 года рождения. У 8-месячной Мии множественные колото-резаные раны головы, линейный перелом височной кости.