В Смеле на Черкасщине ракеты попали в медучреждение и предприятие: часть города без воды
Источник:Игорь Табурец
В ночь на 15 августа Россия атаковала и Черкасскую область. Оккупанты попали по региону двумя ракетами.
Ориентировочно в 4:27 областная военная администрация предупреждала о повышенной опасности. Воздушная тревога в регионе звучала с 3:24 до 5:37 15 августа.
Смотрите также Ночью россияне нанесли комбинированный массированный удар: сколько ракет запустили и уничтожили
Какие последствия атаки по Черкасской области
Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец рассказал, что россияне атаковали область под утро 15 августа.
В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна – попала по территории медучреждения. К счастью, прошло без пострадавших,
– заявили в ОВА.
Там также добавили, что из-за атаки россиян повреждены сети водо- и теплоснабжения. По состоянию на 7:29 15 августа часть города находилась без воды.
"На месте работают правоохранительные и коммунальные службы", – заверил Табурец.
Массированная атака россиян по Украине: коротко
- Ориентировочно после 3 ночи на 15 августа Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксировали пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. На территории всей Украины была объявлена воздушная тревога.
- Во время опасности взрывы прогремели, по меньшей мере, в Донецкой области, Днепре, Запорожье, Хмельницком, Винницкой области, Луцке, Львове. Об отбое объявили только ориентировочно перед 6 часами утра 15 августа.
- Областные военные администрации сообщили о попадании в жилые дома во Львовской области, промышленное предприятие в Днепре, промышленное предприятие в Луцке. К несчастью, есть погибшие.
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что уничтожили 16 крылатых ракет врага из по меньшей мере 28 запущенных. Россия посреди ночи атаковала Украину 4 крылатыми ракетами Х-22 из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка), 20 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Олене), 4 крылатыми ракетами "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).