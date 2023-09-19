Россия ночью обстреляла Славянск: по городу ударили четырьмя ракетами
Источник:Вадим Лях
Российские захватчики ночью 19 сентября нанесли массированную атаку по территории Украины. В частности, оккупанты ударили по Славянску в Донецкой области 4 ракетами.
Мэр города Вадим Лях рассказал, что раненых в результате этой атаки нет. О повреждениях в городе глава Славянска пока не сообщал.
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Россияне обстреляли Славянск
Городской голова Славянская отметил, что утро в городе было не хорошим. Он отметил, что это произошло из-за того, что эта ночь в городе была неспокойной.
Четыре прилета, микрорайон Лиманы. К счастью, без жертв,
– сказал он.
Местные корреспонденты также отметили, что после полуночи в Славянске и Краматорске было слышно несколько мощных взрывов. Городской председатель Краматорска не сообщал информации о прилетах в городе.
Что известно о ночной атаке России по Украине
- Российские захватчики ночью 19 сентября обстреляли Украину ударными беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед". Сначала взрывы прогремели в Одессе, где была угроза из-за применения этого оружия.
- Впоследствии стало известно и о взрывах в Кривом Роге. Там, как выяснилось впоследствии, была угроза не только беспилотникам, но и баллистическим ракетам.
- Дальше тревога расширилась на Восток, и взрывы прогремели в Хмельницкой области. В ОВА отметили, что это было связано с работой нашей ПВО.
- Уже под утро сообщали о взрывах во Львове. Мэр города Андрей Садовый рассказал, что в городе есть попадания, а также пострадавшие среди гражданского населения.
- О ночной атаке рассказал и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что в области за ночь уничтожили 10 беспилотников типа "Шахед".
- В конце концов, уже утром 19 сентября в Воздушных силах рассказали, что всего оккупанты по Украине запустили 30 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Нашим защитникам неба удалось уничтожить 27 из них.