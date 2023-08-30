Атаку готовили долго: в ОК "Юг" рассказали детали ночного обстрела Украины
В ночь на 30 августа Россия массово атаковала Украину ракетами и дронами. Вероятно, страна-агрессор определенное время готовилась к этому и накапливала соответствующие ресурсы.
Об этом 24 Каналу заявила руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. В России все еще есть ракеты, но ощущается их острая нехватка.
Смотрите также Обломки упали на заводе, погибли 2 молодых охранника: все, что известно об ударе по Киеву 30 августа
Атака России на Украину
России не хватает ракет для атак по Украине, на которые она расчитывала, подчеркнула Гуменюк. Стране-агрессору нужно определенное время для накопления и изготовления оружия.
"Мы видим по остаткам сбитых ракет, что это свежесделанные. То есть производство они (россияне – 24 Канал) не остановили. Оно несколько замедлено из-за нехватки некоторых деталей и вероятности какого-то импортозамещения. Но производство продолжается и понемногу они возобновляют запас. Накопив определенный арсенал, они его и использовали", – объяснила она.
Масштабный обстрел Киева 30 августа: смотреть видео
Пополняет свои запасы Россия и в плане ударных дронов. В последнее время прослеживалась активность грузовых бортов, следовавших из Тегерана в Москву. Вероятно, перевозились запчасти к БПЛА.
Россия самостоятельно производить то, что высокотехнологично, например "Шахеды", не может. Им нужны запчасти. Сейчас мы увидели предпосылки и имеем на выходе эту атаку, которую они долгое время готовили,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
Если раньше россияне выдерживали паузу в 10 – 12 дней для ударов, то сейчас им нужно больше времени. Но они могут изменить тактику: подождать определенный период и осуществить новые атаки с другой частотой.Отметим, что украинским Силам обороны удалось сбить почти все воздушные цели, выпущенные по Украине в ночь на 30 августа. По данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия выпустила 28 крылатых ракет – их все сбили, и 16 ударных дронов типа "Шахед" – ликвидировать удалось 15.
Атака на территорию Украины 30 августа: что известно
- Киев пережил самый массовый удар за последние месяцы. В частности, было уничтожено более 20 целей, летевших на украинскую столицу. Обломки от нескольких воздушных целей упали в двух районах. К сожалению, известно о двух погибших. Также повреждены частные дома в Киевской области.
- Под вражеским ударом оказалась также и Одесская область. На юге силы ПВО уничтожили 5 дронов и 8 ракет. По предварительным данным удалось избежать попаданий.
- Вместо этого в Житомирской области повреждено инфраструктурный объект и железнодорожное полотно. Вспыхнул пожар из-за падения обломка сбитого БПЛА, который ликвидировали чрезвычайники. О пострадавших предварительно речь не идет.
- В Черкасской области ПВО также сбила крылатую ракету. Местное руководство отметило, что обошлось без разрушений и пострадавших.